Z obowiązku okazywania zaświadczeń wyłączone będą tylko osoby, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych. Na liście objętych wymogiem miejsc publicznych nie ma restauracji, biur i środków transportu publicznego.

Reklama

Aplikacja na telefony komórkowe, która dotąd pokazywała wyniki testów PCR, została zaktualizowana i będzie wyświetlała również informację o szczepieniach – oświadczył rzecznik pekińskiej komisji zdrowia Li Ang.

Reklama

„W ramach normalizacji kontroli pandemii Covid-19 przyjęcie szczepionki wciąż jest najskuteczniejszą metodą kontroli szerzenia się Covid-19” – dodał Li w wydanym w środę komunikacie.

W Chinach obowiązywał już wcześniej wymóg szczepień wobec osób pracujących w służbie zdrowia, transporcie publicznym i zajmujących się mrożoną żywnością. Władze powstrzymywały się jednak jak dotąd od wprowadzania powszechnego obowiązku szczepień.

Według danych przytaczanych przez agencję Reutera w Pekinie do września 2021 roku w pełni zaszczepiono już 97,7 proc. mieszkańców, a obecnie władze starają się zachęcić ludzi do przyjmowania dawek przypominających. Próbują również skłonić do szczepień osoby po 60. roku życia, wśród których do kwietnia co najmniej jedną dawkę przyjęło tylko 80,6 proc.

W Pekinie oraz mieście Xian, znanym z Terakotowej Armii, wykryto w tym tygodniu ogniska wariantu koronawirusa Omikron. Z kolei w 25-milionowym Szanghaju czwartek jest trzecim dniem masowych testów przesiewowych, które wywołały obawy o możliwość powrotu surowego lockdownu, jaki obowiązywał tam przez dwa miesiące od końca marca do początku czerwca. (PAP)