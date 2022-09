Zapowiedział, że według szacunków do Polski trafi kilkaset tysięcy szczepionek.

"Regularne dostawy będą się zwiększały. To są dostawy na poziomie 500-800 tys. w ciągu tygodnia do końca miesiąca" – poinformował. Zaznaczył, że będą to szczepionki firm Moderna i Pfizer.

Cessak przyznał, że zainteresowanie szczepieniami w całej UE spada. Zaznaczył, że trzecią dawką zaszczepiło się ok. 13,5 mln osób.

"Trzeba pamiętać o tym, że szczepienia skutecznie wyhamowały dalszą mutację wirusa – widzimy, że nowe mutacje się nie pojawiają. Wszystkim nam zależy, żeby nasze rodziny – przede wszystkim nasi dziadkowie, nasze dzieci – były zdrowe. Dlatego, jeżeli rozpoczęliśmy te szczepienia, wytrwajmy do końca" – zaapelował.

Przypomniał, że pamięć immunologiczna po szczepieniu z czasem wygasa. "Badania pokazują, że pamięć immunologiczna (...), która osobniczo u części osób po dwóch miesiącach raptownie spada, u części osób po sześciu miesiącach się utrzymuje. Nie każdy z nas bada się, my tego nie wiemy. Ale wiemy, że szczepienie podnosi miano przeciwciał i chroni nas przed ciężkim zachorowaniem, hospitalizacją i zgonem. A to jest to, czego chcemy uniknąć" – podkreślił Cessak.

Poinformował, że nowe szczepionki adaptowane do subwariantu omikron BA.1 chronią na poziomie 90 proc. przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacja i zgonem.

"Pierwotne szczepionki, tego pierwotnego szczepu z Wuhan, według ostatnich danych wykazywały ok. 80 proc. skuteczności. Czyli mamy znacznie skuteczniejszą szczepionkę" – ocenił.

Dodał, że niepożądane działania są podobne, jak w przypadku pierwszych szczepionek przeciw COVID-19.

"Nie wykryto żadnych nowych działań niepożądanych. Mamy ten sam profil bezpieczeństwa. Główne działania niepożądane to są właśnie odczyny poszczepienne, to ból naramienny – on występował u 50 proc. wszystkich osób, które brały udział w badaniu" – mówił.

Cessak podkreślił, że wszystkie działania niepożądane są monitorowane i przekazywane do wiadomości publicznej przez Europejską Agencje Leków.

Według prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych "wirus już wielokrotnie zaskakiwał".

"Nie wiemy, jak on będzie ewoluował. Wiemy, że raczej na najbliższy sezon jesienno-zimowy pozostanie w wariancie omikron. Spodziewamy się raczej subwariantów omikronu niż nowej mutacji" – zapowiedział.

Jak zastrzegł, wygasić wirusa pomogą szczepienia. "Jeżeli się zaszczepimy w porównywalnej liczbie, jak chociaż trzecią dawką, to mamy szansę wygasić wirusa w tej sesji jesienno-zimowej" – ocenił.

Przyznał, że możliwy jest także scenariusz, że COVID-19 stanie się chorobą sezonową, jak jest w przypadku grypy.

Autor: Iwona Żurek