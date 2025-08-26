Mniejsze świadczenia dla niektórych dorabiających na emeryturze lub rencie

Dokładnie od 1 września 2025 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące limitów dorabiania dla osób, które są na emeryturze lub rencie, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Na nieszczęście wielu takich osób, nowe reguły oznaczają obniżenie kwot, które można zarobić bez ryzyka utraty części, a niekiedy nawet całości świadczenia.

Od września emeryt, chcąc dorabiać sobie na emeryturze bez konsekwencji, nie będzie mógł przekroczyć kwoty 6124,10 zł brutto miesięcznie. Jest to obniżenie kwoty o 149,59 zł brutto w stosunku do poprzedniego limitu. Innymi słowy, dorabiający sobie emeryt lub rencista nie będzie mógł zarabiać więcej niż 70 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli chce zachować pełnie swoich świadczeń.

Jest to zmiana, która dla wielu Polaków może być dotkliwa, bo według danych ZUS-u, pod koniec 2024 roku dodatkowej pracy na emeryturze imało się w naszym kraju 872,6 tysiące osób. Co bardzo ciekawe, w segmencie tym dominowały kobiety, które zdecydowanie chętniej decydowały się na pracę podczas swojej emerytury.

Kiedy pracujący emeryt może stracić prawo do emerytury

Zmianom ulegnie też próg zarobków, od którego emerytom może grozić całkowita utrata swojego świadczenia. Nowe wyliczenia potwierdzają, że osoby na emeryturze, które nie przekroczyły wymaganego wieku, zarabiające powyżej 11373,30 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z ryzykiem całkowitej utraty świadczenia. Jest to zmniejszenie progu o 277,70 zł brutto w stosunku do aktualnego stanu. Odpowiada to 130 procentom średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Czemu ZUS zmienia limity dla dorabiających emerytów?

Jak widać w przypadku dwóch powyższych akapitów, próg zarobków dla emerytów i rencistów bez wieku emerytalnego uzależniony jest od średniego wynagrodzenia, które podawane jest przez GUS. Wyniki za drugi kwartał 2025 roku pokazują bardzo dobitnie, że średnia płaca w Polsce spadła, a to zmusiło Zakład Ubezpieczeń Społecznych do stosownej korekty swoich przeliczników.

Nie da się także wykluczyć, że w przypadku kolejnych aktualizacji wskaźników średniego wynagrodzenia, które podawane są przez GUS, limity mogą odpowiednio wzrosnąć lub spaść jeszcze bardziej. Oczywiście ten drugi przypadek jest dla emerytów i rencistów najmniej oczekiwany, bo wiąże się to z ryzykiem utraty części lub całości świadczenia.

Emeryci w wieku emerytalnym i grupy uprzywilejowane nie mają powodów do obaw

W obliczu tego niektórzy mogą zacząć zastanawiać się, jaka jest sytuacja osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal chcą dorabiać. W ich przypadku sytuacja jest o wiele łatwiejsza, bo oni nie mają żadnych powodów do obaw. Kobiety po 60 i mężczyźni po 65 roku życia mogą na emeryturze dorabiać i zarabiać bez obaw o jakiekolwiek progi.

Wynika to z faktu, że po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, każda osoba ma prawo do pełnych świadczeń, jakie mu przysługują. Jest to element strategii państwa, które chce, aby seniorzy nadal pozostawali aktywni na rynku pracy i często ma to kluczowe znaczenie dla wielu sektorów gospodarki czy państwa.

Dobrym przykładem może być tutaj sytuacja pielęgniarek, których liczba w polskim systemie zdrowia jest zdecydowanie za mała w stosunku do realnego zapotrzebowania. W sytuacji, w której państwo daje przedstawicielom tej grupy zawodowej przejść na emeryturę, a jednocześnie pozwala nadal pozostać zatrudnionym, może przynieść pozytywne skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu.

Z jednej strony, są one w stanie tymczasowo zapełniać braki kadrowe w szpitalach, DPS-ach i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jednocześnie ich doświadczenia i wiedza mogą być dla nowych pokoleń pielęgniarzy i pielęgniarek nieocenioną pomocą we wspomnianych wyżej placówkach.

O utratę świadczeń emerytalnych lub rentowych nie muszą martwić się także osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych oraz wojskowych, których niezdolność do pracy wiąże się ze służbą wojskową. Dodatkowo uprawnienia do pełni wypłat zachowają osoby pobierające renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Ostatnią grupą, która nie musi się obawiać o mniejsze wypłaty, są ci, dla których renta rodzinna jest korzystniejsza niż emerytura z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.