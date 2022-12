Reklama

64 proc. respondentów twierdzi, że pandemia się dla nich nie skończyła, a tylko 31 procent uważa, że jest już ona historią. Z kolei 23 procent jest zdania, że pandemia skończy się dopiero w 2023 roku, a 41 procent spodziewa się nawet, że nie skończy się ona w przyszłym roku.

52 proc. chce nosić maseczki w pociągach

41 procent uczestników sondażu opowiada się za natychmiastowym zniesieniem obowiązku noszenia maseczek w dalekobieżnym i lokalnym transporcie publicznym; 52 procent jest temu przeciwnych. 27 procent uważa, że obowiązek powinien zostać zniesiony dopiero w trakcie 2023 roku, a 25 procent chce nawet, by przez cały przyszły rok w autobusach i pociągach noszone były maseczki.

W Niemczech w pociągach dalekobieżnych i autobusach do 7 kwietnia obowiązuje noszenie maseczek FFP2. W przypadku transportu lokalnego kraje związkowe mają wolną rękę. Bawaria i Saksonia-Anhalt zniosły już ten wymóg, a w Szlezwiku-Holsztynie wygasa on z końcem roku - przypomina w czwartek portal RND.

Tylko 32 procent ankietowanych popiera natychmiastowe zniesienie obowiązkowej izolacji osób zakażonych. 29 procent chciałoby, żeby tak się stało w przyszłym roku. 31 proc. badanych opowiada się za tym, by zasady kwarantanny obowiązywały co najmniej do końca 2023 roku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk