NFZ zwraca uwagę, że mężczyźni najczęściej odwiedzają gabinety lekarskie dopiero wtedy, gdy z ich zdrowiem dzieje się coś niedobrego.

Dane GUS z ostatnich lat dowodzą, że mężczyźni dużo rzadziej niż kobiety korzystają z porad lekarza. W ostatniej dekadzie odsetek panów odwiedzających lekarza wynosił 55-64 proc., podczas gdy w przypadku pań był on ok. 10 proc. większy.

"Jednocześnie statystyki medyczne pokazują, że to mężczyźni chorują częściej – najpoważniejsze z dolegliwości, będące przyczyną zgonów tej płci, to choroby układu krążenia (40,8 proc.) oraz nowotwory złośliwe (25,9 proc.). Niewątpliwie niechęć mężczyzn do wizyt lekarskich jest jedną z przyczyn ich krótszego, średnio o osiem lat, życia niż w przypadku kobiet" – podkreśla NFZ.

Specjaliści zwracają uwagę, że dzięki badaniom profilaktycznym mężczyzna może uniknąć wielu schorzeń, w tym raka jądra, prostaty, jelita grubego, a także cukrzycy czy zakrzepicy. "Mogą pomóc wykryć chorobę we wczesnej fazie, w której szanse na wyleczenie będą dużo większe" – zwraca uwagę Fundusz.

Najczęstszym nowotworem męskim jest rak prostaty

Zgodnie z danymi NFZ najczęstszym nowotworem męskim jest rak prostaty. Stanowi 15 proc. wszystkich zachorowań, a ten odsetek wciąż rośnie. Nowotwory jąder i prącia są statystycznie rzadsze. Na raka jąder chorują głównie młodzi mężczyźni. 70 proc. zachorowań na ten typ nowotworu występuje u osób między 20. a 39. rokiem życia.

NFZ przypomina, że programem Profilaktyka 40 Plus są objęte wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które ukończyły 40 lat. Zapisać się do programu można w łatwy sposób, nie wychodząc z domu, a skierowanie na badania otrzymuje się w ciągu dwóch dni roboczych. Wystarczy wypełnić krótką ankietę o stanie zdrowia.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 Plus, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Jakie badania profilaktyczne powinien wykonać mężczyzna, można sprawdzić w Akademii NFZ.