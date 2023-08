Poseł PiS Katarzyna Sójka z okręgu kalisko-leszczyńskiego (z zawodu lekarz –specjalizacja chorób wewnętrznych) otrzymała propozycję objęcia resortu ministerstwa zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego.

"Pani poseł, wkrótce pani minister Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonaniu zawodu" - powiedział premier.

Wyraził przekonanie, że "jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze".

"Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu. Jeszcze dzisiaj wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów i mam nadzieję, że wkrótce będą one mogły być sfinalizowane" - dodał.

37-letnia posłanka jest członkiem komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, polityki społecznej i rodziny oraz komisji zdrowia.

"Od lat słyszałam z wielu stron - powinnaś zostać politykiem"

W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskała mandat posłanki na Sejm RP IX kadencji. Startowała z dziesiątej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 36 (Kalisz). Zagłosowało na nią 15 860 osób. Podczas kampanii mówiła swoim wyborcom, że jest gotowa na wyzwania. Tuż po wyborach w 2019 r. w wywiadzie udzielonym w Głosie Wielkopolskim powiedziała, że od zawsze angażowała się w działania mające wpływ na życie wokół ludzi.

"Stąd zamiłowanie m.in. do medycyny, ale również i do samorządności. Od lat słyszałam z wielu stron - powinnaś zostać politykiem. Te głosy towarzyszyły mi również wtedy, gdy jako samorządowiec, członkini komisji zdrowia czy gospodarki, czy też wiceprzewodnicząca rady realizowałam swoje cele oraz rozwiązywałam problemy mieszkańców" - powiedziała.

Już wtedy zapowiedziała, że zamierza maksymalnie wykorzystać aktualnie przygotowane budżety na bieżącą poprawę sytuacji w wielkopolskich placówkach służby zdrowia. "Musimy zwiększyć skuteczność samorządów w zarządzaniu szpitalami. (...) Priorytetem będzie natomiast dla mnie likwidacja kolejek oraz pełen dostęp do lekarzy specjalistów - co chcę osiągnąć m.in. poprzez rozszerzenie podstawowej opieki zdrowotnej o dodatkowe uprawnienia" - zapowiedziała.

Pracuje w szpitalach i przychodniach

Katarzyna Sójka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prywatnie - mama trojga dzieci, mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego.

Jako lekarka pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.