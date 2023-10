Szczepienia przeciw grypie są dobrowolne, ale zalecane i w większości państw dofinansowywane. W tym sezonie dla dzieci i seniorów są w Polsce bezpłatne. Dla reszty preparat jest dostępny z 50-proc. refundacją. Mimo to, jak wynika z danych, do których dotarł DGP, po raz kolejny notujemy spadek zainteresowania szczepieniami, których i tak zwykle przeprowadzano u nas bardzo mało w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Od sierpnia do września 2022 r. według Pex PharmaSequence sprzedano 580 tys., opakowań szczepionki. W tym samym okresie tego roku – o ponad 180 tys. mniej. Może to oznaczać, że przed chorobą zabezpieczy się mniej niż 10 proc. osób po 65. roku życia. Zgodnie z zaleceniami WHO szczepienia przeciw grypie wśród seniorów 65+ w regionie europejskim powinny być realizowane na poziomie 75 proc. W UE średnio to ok. 44 proc. Ale są kraje z niemal 70-proc. wyszczepialnością, takie jak: Dania, Wielka Brytania czy Holandia.

CAŁY TEKST WE WTORKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP