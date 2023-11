Dziś wydawanie recept regulują przepisy zgromadzone w 16 różnych aktach prawnych. Na to nakładają się przepisy o refundacji wprowadzające różne terminy realizacji recept czy ilości wydawanych leków. To wszystko ma porządkować nowy projekt, w którym będą też przepisy dotyczące darmowych leków. W planach nie ma dalszego poszerzenia listy uprawnionych do ich otrzymywania, mimo to dostępność rozwiązania może się zwiększyć – jeżeli zostaną przyjęte przepisy pozwalające wypisywać darmowe leki m.in. lekarzom, którzy nie współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany przygotowuje zespół w resorcie zdrowia powołany jeszcze pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem ekspertów nowy rząd je przyjmie.

