Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała 194 kraje na podstawie wybranych wskaźników kluczowych problemów zdrowotnych, takich jak zdrowie reprodukcyjne, zdrowie matki, noworodków i dzieci, choroby zakaźne, choroby niezakaźne oraz możliwości i dostęp do usług. WHO monitoruje powszechną opiekę zdrowotną, śledząc na całym świecie wskaźnik dostępność podstawowych usług zdrowotnych UHC Service Coverage Index (SDG 3.8.1).

Najlepsze systemy opieki zdrowotnej

Najwyżej w rankingu plasuje się Kanada, której system opieki zdrowotnej został oceniony na 91 punktów na 100. Za "Krajem Klonowego Liścia" plasowały się Islandia, Korea Południowa i Singapur, każdy z wynikiem na poziomie 89 punktów. Na szczycie zestawienia znalazły się jeszcze: Niemcy, Portugalia i Wielka Brytania, wszystkie z wynikiem 88 pkt., a następnie Austria i Norwegia (oba 87 pkt).

Najgorsze systemy opieki zdrowotnej

Na drugim krańcu zestawienia znalazły się kraje takie jak Sudan Południowy (34), Republika Środkowoafrykańska (32), Papua-Nowa Gwinea (30), Czad (29) i Somalia (27).

System opieki zdrowotnej w Polsce

Według klasyfikacji UHC Service Coverage Index polski system opieki zdrowotnej wypadł nie tak najgorzej. Polska z wynikiem 82 pkt. na 100, uplasowała się na 30 pozycji wraz z Chile, Danią, Słowacją, Tajlandią, ZEA i Urugwajem.

Według WHO od początku XXI wieku roku system opieki zdrowotnej w Polsce uległ poprawie. W 2000 roku indeks UHC Service Coverage Index dla Polski na poziomie 66 pkt. Pięć lat później polski system opieki zdrowotnej oceniony był na 71 pkt., a w 2010 r. na 75 pkt.