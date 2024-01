Pigułka dzień po

Marszałek Szymon Hołownia, zapytany o zapowiedź premiera Donalda Tuska, że pigułka dzień po ma być dostępna bez recepty i czy poprze ten projekt, odpowiedział, że nie zdążył jeszcze porozmawiać o tym ze swoim klubem. Zaznaczył jednak, że musi wiedzieć, czy bez recepty będzie tylko dla osób pełnoletnich, czy też dla niepełnoletnich.

"To są (...) szczegóły, które muszą być uzgodnione i o których musimy wiedzieć" – podkreślił.

Według niego edukacja seksualna i dostępna antykoncepcja zmniejszą liczbę aborcji. "I doprowadzą do tego, że będzie mniej nieszczęść, łez i cierpienia, które też często obserwujemy. To jest w interesie tych, którzy dzisiaj mówią, że są za życiem, że tę cywilizację życia chcą budować" – powiedział.

Aborcja do 12. tygodnia

Pytany o liberalizację prawa antyaborcyjnego i o poniedziałkową zapowiedź premiera Tuska, że Koalicja Obywatelska złoży swój projekt w sprawie aborcji do 12. tygodnia, a także o to, jak zagłosuje i czy będzie dyscyplina w Polsce 2050, podkreślił, że "nigdy dyscypliny w tych sprawach w Polsce 2050 nie będzie".

Zaznaczył, że jeżeli Koalicja Obywatelska przedłoży swój projekt, to on go chętnie zobaczy. "Zobaczymy, co się rzeczywiście w tym programie, czy w tej ustawie znajdzie, jakie to będą rozwiązania i wtedy będziemy o tym rozmawiać" – dodał.

Przypomniał, że Trzecia Droga stoi na stanowisku, że należy najpierw uchwalić ustawę, która przywraca status quo sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a dopiero później rozwiązywać te kwestie w drodze referendum czy w drodze ustawy.

"Absolutnie dostęp do darmowej, dostępnej antykoncepcji jest w naszym programie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, więc tu się jakichś specjalnych bojów nie spodziewam" – dodał.

Zapowiedzi Donalda Tuska

Premier Donald Tusk powiedział w poniedziałek, że antykoncepcja awaryjna, tzw. pigułka dzień po, ma być dostępna bez recepty. Rząd zaproponuje zmianę ustawy w tej sprawie. Od lipca 2017 r. tabletki dzień po są dostępne tylko na receptę.

Tusk zapowiedział także, że Koalicja Obywatelska złoży swój projekt w sprawie bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia. W świetle obecnych przepisów aborcja legalna jest w dwóch przypadkach: ciąży będącej następstwem gwałtu i w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Trzecią przesłankę legalności aborcji – gdy badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu – Trybunał Konstytucyjny w październiku 2022 r. uznał za niezgodną z konstytucją

Autorzy: Iga Leszczyńska, Karol Kostrzewa