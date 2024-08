Nowy, bardziej śmiercionośny szczep wirusa w Afryce

Reklama

Dane te dotyczą trzech szczepów wirusa, z których jeden to nowy, bardziej śmiercionośny i bardziej zaraźliwy klad 1b, który skłonił Światową Organizację Zdrowia (WHO) w środę do ogłoszenia międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia, najwyższego alertu wydawanego przez tę agencję.

Do tej pory zgłoszono 3101 potwierdzonych i 15 636 podejrzanych przypadków z 12 państw członkowskich UA. W Afryce z powodu tego wirusa zmarło już 541 osób, co oznacza, że współczynnik śmiertelności wynosi 2,89 proc., poinformowały w sobotnim oświadczeniu Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Reklama

Demokratyczna Republika Konga najbardziej dotknięta

Najbardziej dotkniętym krajem jest Demokratyczna Republika Konga z 1005 przypadków i 24 zgonami zgłoszonymi w ciągu jednego tygodnia. W tym kraju nowy szczep klad 1b został po raz pierwszy wykryty we wrześniu 2023 r. Małpia ospa obecna jest we wszystkich 26 prowincjach tego niemal 100-milionowego kraju.

Sąsiednie Burundi zgłosiło 173 nowe przypadki, co oznacza wzrost o 75 proc. w ciągu jednego tygodnia. Uganda zgłosiła dotychczas dwa przypadki, a Kenia jeden, zdiagnozowany u kierowcy, który przyjechał z Ugandy. Kenijska służba zdrowia przebadała 12 osób, które miały z nim kontakt. Mężczyzna po kilku dniach pobytu w szpitalu został uznany za całkowicie zdrowego.

Wirus klad 2 w krajach nad Zatoką Gwinejską

Wirus, choć w nieco łagodniejszej wersji (szczep klad 2), pojawił się również w krajach Afryki leżących nad Zatoką Gwinejską. Liberia potwierdziła w piątek pięć przypadków w trzech hrabstwach. W minionych dniach wirus został wykryty również w sąsiednim Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ghanie i w Nigerii. W RPA zgłoszono 24 przypadki wirusa i 3 spowodowane nim zgony. Kilka przypadków odnotowano też w Mozambiku.

Wzrost liczby przypadków i wyzwania w nadzorze w Afryce

W Afryce od początku roku zgłoszono więcej przypadków niż w całym 2023 roku, w którym odnotowano łącznie 14 383 przypadki. Jednak według Africa CDC „to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli weźmiemy pod uwagę liczne słabości w nadzorze, testach laboratoryjnych i śledzeniu kontaktów”.

Afryka zmaga się też z niewystarczającymi dostawami szczepionek przeciwko małpiej ospie. Afrykańskie służby medyczne szacują, że obecnie dostępnych jest około 200 tys. dawek, a potrzeba ich co najmniej 10 mln.

Zwiększenie produkcji szczepionek przez Bavarian Nordic

Duńska firma Bavarian Nordic oświadczyła w sobotę, że zwiększy produkcję szczepionek przeciw małpiej ospie i będzie współpracować z międzynarodowymi organizacjami, by zapewnić jak najszerszą dystrybucję. W br. jest gotowa dostarczyć 2 mln, a w przyszłym roku 10 mln dawek.

Przenoszenie się wirusa Mpox i objawy

Mpox to choroba wirusowa, która może przenosić się ze zwierząt na ludzi, ale także z człowieka na człowieka poprzez kontakt seksualny lub bliski kontakt fizyczny. Towarzyszą jej gorączka, bóle mięśni i przypominające czyraki zmiany skórne.

Z Monrowii Tadeusz Brzozowski (PAP)