Wirus Borna

Po raz pierwszy zakażenie wirusem Borna (BoDV-1) stwierdzono w Bawarii przed siedmioma laty u czterech pacjentów z zapaleniem mózgu. Od 2020 r. chorobę Borna objęto w Niemczech obowiązkiem zgłoszenia epidemiologicznego. Według Instytutu Roberta Kocha co roku wykrywa się kilka przypadków tej infekcji, najczęściej w Bawarii.

Dotychczas tę groźną chorobę wykryto u ponad 40 chorych, spośród których przeżyła tylko jedna osoba z ciężkim uszkodzeniem mózgu i poważną niepełnosprawnością.

Ostatnie dwa takie zakażenia zgłoszono w Górnej Bawarii. Jak podały w tym tygodniu niemiecki media, jeden z zakażonych mężczyzn zmarł z powodu ciężkiego zapalenia mózgu, drugi z kolej jest w ciężkim stanie na oddziale intensywnej terapii. Obaj pacjenci w wieku około 50 lat są mieszkańcami miasta Pfaffenhofen.

Wirus Borna: jak dochodzi do zakażenia?

Nie wiadomo wciąż, jak dochodzi do tych zakażeń, nie są też znane drogi przenoszenie wirusa Borna ze zwierząt na ludzi. Ustalono jedynie, że u ryjówki polnej, która jest naturalnym nosicielem tego patogenu, wirus ten występuje w moczu, kale i ślinie. Dlatego podejrzewa się, że do infekcji może dojść na skutek kontaktu z wydzielinami zwierząt, w tym również z zakażoną krwią. Choroba może się rozwinąć po spożyciu zakażonej żywności lub wody albo po kontakcie z ziemią zabrudzoną odchodami zwierząt i niedostateczną higieną rąk.

Wirus BoDV-1 może występować u różnych gatunków zwierząt. W latach 70 XX w. po raz pierwszy wykryto go u chorych koni, a potem także u owiec na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Ale występuje on znacznie dłużej. W 1885 r. opisywano „gorączkę mózgową” wśród koni w mieście Born w Saksonii (w Niemczech). Stąd nazwa zakażenia – choroba Borna. Analizy materiału genetycznego sugerują jednak, że jego pochodzenie jest dużo starsze. Wirus ten rozwija się od co najmniej 300 lat, ale naukowcy podejrzewają, że znacznie dłużej.

Wirus Borna: jakie są objawy zakażenia?

Rozpoznanie choroby jest trudne ze względu na nieswoiste objawy, jakie powoduje. Mogą one przypominać zwykłe przeziębienie, gdyż początkowo występują: gorączka, zmęczenie i bóle głowy. W następnym etapie pojawiają się objawy neurologiczne, najczęściej zaburzenia mowy oraz ruchu. Choroba Borna może przypominać inne choroby neurologiczne, takie jak zespół Guillaina-Barrego (choroba zapalna nerwów obwodowych), zespół Millera-Fishera (rzadsza postać tej choroby) oraz autoimmunologiczne zapalenie mózgu.

Zakażenie wirusem BoDV-1 może się rozwijać przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, zanim się pojawią pierwsze dolegliwości. Największą trudnością jest brak leku na tę chorobę. Stosuje się leczenie osłonowe i wspomagające, ale to na ogół nie pomaga.

Zbigniew Wojtasiński (PAP)