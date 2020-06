Polska bardzo późno wprowadza dopłaty do zakupu elektryków, a to co nas wyróżnia to limit cenowy pojazdu. W innych krajach dopłaty obejmują znacznie większy wybór aut - od tanich maluchów po mercedesy, są też dopłaty do hybryd plug-in.

Sprzedaż aut elektrycznych mocno przyspieszyła w Unii Europejskiej. Spadają ich ceny i rośnie wybór nowych modeli. Pandemia koronawirusa, która niezwykle mocno uderzyła w sprzedaż nowych samochodów, może dodatkowo przysłużyć się rozwojowi nowych napędów. Kraje, gdzie motoryzacja jest silną branżą, teraz podnoszą dotacje do aut elektrycznych. W większości państw unijnych samochody są opodatkowane zależnie od ich emisji dwutlenku węgla. Państwa stosują też system "bonus-malus". Bonus oznacza dobre, malus - złe. Ideą jest nagradzanie pojazdów emitujących stosunkowo niewielkie ilości dwutlenku węgla na kilometr (poprzez np. dotacje), jednocześnie obciążając pojazdy emitujące stosunkowo duże ilości CO2 wyższymi podatkami. "W ten sposób system bonus malus może służyć jako uzupełnienie bardziej ogólnego podatku paliwowego i przyczyniać się do zmniejszenia zależności sektora transportu od ropy i wpływu na klimat" - argumentują Szwedzi. Zarobki w IT. Największe pieniądze dostaje się dziś w "backendzie" oraz "mobile" Zobacz również Polska w środku stawki europejskiej Polska jest jednym z trzech państw Unii Europejskiej, gdzie nie stosuje się opodatkowania zależnego częściowo lub całkowicie od emisji CO2 lub zużycia paliwa przez pojazd. Jako jedni z ostatnich uruchamiamy dotacje do zakupu aut elektrycznych. Nabór wniosków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie 26 czerwca 2020 r. i będzie prowadził do końca lipca 2020 r. lub do wyczerpania alokacji. Warto tu przypomnieć przypadek Słowacji, gdzie w ubiegłym roku pula pieniędzy przeznaczonych na dotacje do aut elektrycznych i hybryd plug-in wyczerpała się w jeden dzień. Tam jednak zaoferowano dotacje prawie dwa razy wyższe niż teraz w Polsce. Reklama Na tle innych państw polskie stawki prezentują się przeciętnie, gorzej jeśli chodzi o maksymalną wartość dofinansowanego auta - tu zdecydowanie jest to poniżej limitu ustalonego w innych państwach. Jakie dopłaty do zakupu auta elektrycznego w Polsce mogą dostać osoby fizyczne? Ile w przypadku vanów i zakupu taksówek? Jakie dotacje i na co można dostać w innych europejskich krajach? Jak szybko rośnie sprzedaż aut elektrycznych? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl