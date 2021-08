"Mamy pierwszy miesiąc jego funkcjonowania. Już pół tysiąca wniosków. Przypomnijmy, że to są te wnioski, które muszą być potwierdzone zamówieniem u sprzedawcy pojazdu" - powiedział Kurtyka w programie "Money. To się liczy".

"Mamy pierwszą setkę wniosków, które zostały złożone z Kartą Dużej Rodziny, czyli z tym podwyższonym poziomem finansowania" - dodał.

Program "Mój elektryk" w nowej odsłonie, uwzględniającej dotychczasowe doświadczenia i tendencje w sektorze elektromobilności, daje osobom fizycznym możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja wynosi do 18 750 zł, natomiast w przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci może sięgnąć 27 tys. zł, zaznaczono.

Nabór wniosków od osób fizycznych potrwa do 30 września 2025 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Budżet naboru wynosi do 100 mln zł, natomiast na realizację całego programu "Mój elektryk" skierowane będzie w tym roku 500 mln zł w formie bezzwrotnych form dofinansowania.

400 mln zł trafi na dofinansowanie zeroemisyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw.

"Będzie to robione w ramach leasingu. […] Banki będą dystrybuowały te 400 mln zł do firm leasingowych" - podkreślił minister.

Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi zyskają możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, a wysokość dotacji uzależniona zostanie od rodzaju auta i przewidywanego przebiegu. Dofinansowanie zakupu pojazdów dostawczych kategorii N1 wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km.

Program będzie realizowany do 2026 r., przy czym zawieranie umów potrwa do 31 grudnia 2025 r., a okres wydatkowania środków - do 30 czerwca 2026 r.