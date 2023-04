„Nie muszę się stresować włączeniem navi albo głośno muzyki żeby starczyło prądu” – żartuje sobie jeden z czytelników, podczas gdy inny pyta już poważnie: „jechałem ostatnio trasą na 6h blisko 11h ponieważ były wypadki, co w takim wypadku. Jak auto elektryczne traci energię kiedy toczy się wiele godzin 6-7km/h? Spalinowe auto paliło 1.6-2l/h”. Jeszcze inni dopytują „co się stanie z użytkownikami elektryków w korku np. 3-godzinnym przy minus 15?”. „Nie trzeba zimy, wystarczy korek w lecie, a na zewn. 35 st. C” – dodają kolejni.

Podczas realizacji projektu eRajd, w ramach którego przejechaliśmy cała Europę od wschodu na zachód i od południa na północ mieliśmy okazję przetestować różne modele samochodów elektrycznych w jeszcze bardziej ekstremalnych temperaturach. Na północy Szwecji i w Finlandii testowaliśmy zimą elektryczne BMW iX przy temperaturze -32 st. C, a na południu Hiszpanii latem elektrycznego Volkswagena ID.4 w temperaturze +39 st. C. W upale snuliśmy się 10-15 km/h w autostradowych korkach we Francji, a jesienią utknęliśmy na wiele godzin na górskiej przełęczy w Bułgarii. Krótko mówiąc, zebraliśmy sporo materiału, aby odpowiedzieć na Wasze pytania o to jak szybko rozładujemy elektryka w ekstremalnych warunkach.

Wielokrotnie w naszych testach aut elektrycznych wielu różnych marek, trafialiśmy na wielogodzinne korki w pełnym słońcu (jak tu na południu Francji) czy czekaliśmy w niskich temperaturach na odblokowanie drogi przez przełęcz po wypadku lub osunięciu się lawiny. Nigdy jeszcze nie były to sytuacje, w których martwilibyśmy się czy wystarczy nam energii.

Zacznijmy od zapotrzebowania na moc elektryczną poszczególnych urządzeń samochodu, bo od tego z jaką mocą i przez ile godzin będą pracować, zależy na ile wystarczy nam energia zgromadzona w akumulatorze.

Moc i energia

Aby złapać perspektywę, zobaczmy najpierw z jaką mocą pracują otaczające nas urządzenia. Smartfon, podczas intensywnego użytkowania, pobiera do 4 W (watów). Bardzo jasna lampa LED potrzebuje 10 W. Lodówka, gdy chłodzi, pobiera 200 W, a czajnik elektryczny albo pralka, gdy podgrzewają wodę, pobierają 2000 watów, czyli 2 kW (kilowaty) mocy.

Jak to się ma do zużycia energii? Ile prądu zużywa klimatyzacja i ogrzewanie auta? Na ile elektrykowi wystarczy energii w korku? Jak zachowuje się auto elektryczne za kołem podbiegunowym? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autor: Bartłomiej Derski, WysokieNapiecie.pl