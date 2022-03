W lutym br. liczba sprowadzonych do Polski z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych była najniższa od 7 lat; zarejestrowano 64 235 aut do 3,5 tony, co oznacza spadek o 9,9 proc. na przestrzeni roku - poinformował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

"Brak samochodów jest coraz bardziej widoczny na rynku wtórnym. W lutym liczba sprowadzonych do Polski z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych była najniższa od 7 lat" - zwrócił uwagę w poniedziałek Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Reklama Według danych Samar w lutym 2022 roku zarejestrowano w Polsce 64 235 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony (dopuszczalnej masie całkowitej), co oznacza spadek na przestrzeni roku o 9,9 proc. Reklama "Zdecydowaną większość - dokładnie 58 209 sztuk - stanowiły samochody osobowe (90,6 proc.), a pozostałą część - samochody dostawcze (6 026 szt.) Łączny import po dwóch miesiącach wynosi łącznie 125 297 szt. i jest niższy od ubiegłorocznego o 8,4 proc. Zarówno wynik miesięczny, jak i skumulowany są najniższymi od 2015 roku" - zaznaczyli eksperci Instytutu Samar. Samar poinformował także, że średni wiek samochodów sprowadzonych w tym roku wynosi 12 lat i 5 miesięcy. W przypadku importowanych aut z silnikami benzynowymi średni wiek jest o blisko rok wyższy (wyniósł 13 lat i 3 miesiące). Roczniki 2009, 2008, 2007 i 2006 stanowią 1/3 rejestracji aut z takimi silnikami - dodano. "W danych dotyczących importu widać wciąż powolne, ale systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem Diesla w najnowszych danych dotyczących importu aut osobowych stanowią 41,6 proc. Trend 12-miesięczny utrzymuje się na poziomie 42,0 proc. i jest najniższy od kwietnia 2018 roku" - stwierdzili eksperci Samar. Z wyliczeń instytutu wynika, że średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi wynosi 11 lat i 5 miesięcy. Samar podaje też, że w 2022 roku najczęściej importowano samochody z Niemiec – 59 644 szt. (-25,6 proc.), Francji – 16 292 szt. (+15,1 proc.), Belgii – 9 398 szt. (+9,4 proc.), Holandia – 7 530 szt. (+30,8 proc.), Austria – 4 848 szt. (+41,6 proc.).