Do tej pory NFOŚiGW wypłacił dofinansowania do zakupu samochodów elektrycznych w programie Mój Elektryk dla nieco ponad tysiąca osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych instytucji (np. samorządowych). To niewiele jak na wiele miesięcy funkcjonowania programu wsparcia. Zainteresowanie dofinansowaniem jest jednak znacznie większe. Tylko jedna z firm wynajmujących samochody przekazała nam, że wpłynęło do niej już 2,5 tys. zapytań o auta całkowicie elektryczne z dopłatą z programu Mój Elektryk. Liczba złożonych już wniosków o dotacje we wszystkich firmach leasingowych i narodowym funduszu także wielokrotnie przekracza już liczbę wypłaconych dotacji. Dlaczego więc akceptacja wniosków i wypłaty idą tak powoli?

Reklama

NFOŚiGW wylicza błędy we wnioskach w programie Mój Elektryk

Reklama

− Prawie połowa wniosków została odesłana do uzupełnienia lub korekty – przyznaje, w odpowiedzi na pytania WysokieNapieice.pl, biuro prasowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. − Najwięcej wniosków zostaje odesłanych do uzupełnienia z uwagi na załączenie pozwolenia czasowego zamiast skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Drugim, najczęściej popełnianym uchybieniem jest brak załączenia dowodu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej. Kolejnym – nieprawidłowo wypełnione/podpisane pełnomocnictwo do złożenia wniosku przez współwłaściciela pojazdu – wylicza przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków składanych bezpośrednio do NFOŚiGW. Przypomnijmy, że w ten sposób składane są tylko wnioski przy zakupie auta (za gotówkę lub na kredyt) przez beneficjentów.

BOŚ wylicza najczęstsze powody cofnięcia wniosków i podpowiada jak uniknąć błędów

Jednak podobnie sytuacja ma się także przy wnioskach składanych do BOŚ Banku za pośrednictwem firm leasingowych. WysokieNapiecie.pl było jedną z pierwszych firm, która wnioskowała o dopłaty do wynajmu długoterminowego samochodu elektrycznego z dopłata z programu Mój Elektryk. W naszym przypadku, podobnie jak w przypadku wielu innych firm, które robiły to równolegle, formalności zajęły wiele tygodni. Jednak BOŚ i leasingodawcy zapewniają, że to efekt docierania się wszystkich stron tego procesu i sprawy toczą się coraz szybciej. Zapytaliśmy więc bank o powody dotychczasowych opóźnień i zmiany jakie BOŚ wdraża, aby proces przyśpieszył.

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski były rozpatrywane szybciej? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl