Chodzi o zwiększenie celu redukcji emisji pochodzących z samochodów osobowych i dostawczych do 55 proc. w 2030 r. i 100 proc. do 2035 r. Jest to jedna z najważniejszych propozycji wchodzących w skład pakietu Fit for 55 – zestawu narzędzi legislacyjnych dobranych tak, by Unia mogła znacząco ściąć emisje do końca obecnej dekady i docelowo osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r.