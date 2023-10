Jak wynika z danych Stowarzyszenia Samochodów Osobowych, we wrześniu chińscy producenci samochodów wysłali za granicę 91 tys. ekologicznie "czystych" pojazdów, wliczając elektryczne i hybrydy typu plug-in, co stanowi wzrost o 107 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na pierwszym miejscu znalazła się amerykańska spółka Tesla, która z fabryki w Szanghaju wysłała na rynki zagraniczne 30 566 samochodów, dostarczając jednocześnie 43 507 samochodów klientom lokalnym.

Jak wynika z danych, większość pozostałych wyeksportowanych pojazdów z Chin stanowiły samochody lokalnych producentów, takich jak BYD Co. i Shanghai Automotive Industry. Dostawy w pełni elektrycznych samochodów stanowiły 25,4 proc. całkowitego eksportu samochodów osobowych.

Dochodzenia w sprawie dotacji

W zeszłym miesiącu Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie dochodzenia w sprawie dotacji przyznawanych przez rząd Chin przemysłowi pojazdów elektrycznych, twierdząc, że wsparcie to zakłóca rynek. Posunięcie to może doprowadzić do nałożenia ceł zbliżonych do poziomu 27,5 proc., czyli takich, jakie zostały nałożone przez USA na chińskie pojazdy elektryczne, jak podał Bloomberg w zeszłym miesiącu.

Sprzedaż chińskich aut rośnie

Ogólna sprzedaż detaliczna pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii w Chinach wzrosła o 22,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 746 tys. sztuk we wrześniu, wynika z danych PCA.

Pomimo osiągnięcia rekordu, wzrost rok do roku zwalnia. BYD w dalszym ciągu utrzymywało się na szczycie sprzedaży, osiągając rekordową liczbę 286 903 pojazdów. Całkowita sprzedaż detaliczna pojazdów osobowych wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 5 proc. do 2,02 mln sztuk.

Tesla dostarczyła w zeszłym miesiącu łącznie 74 073 samochodów wyprodukowanych w Chinach, co oznacza spadek o 10,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i spadek o 12 proc. w porównaniu z sierpniem.