BYD (skrót od „Build Your Dreams”), który ma swoją siedzibę w Shenzhen, rozpoczynał jako producent akumulatorów. Naturalną drogą rozwoju było więc postawienie na auta elektryczne. Chiny są światową potęgą w tej dziedzinie, odpowiadając za sprzedaż około połowy tego typu pojazdów. BYD jest obecnie najlepiej sprzedającą się marką w tym kraju, po wielu latach panowania zdetronizował Volkswagena.

/> />

Reklama

Chiny bardzo mocno postawiły na elektromobilność. Produkcja i zakupy takich samochodów były przez wiele lat dotowane przez państwo. Rok temu krajowy program ulg dla kupujących został zakończony, ale nadal wiele lokalnych samorządów je subsydiuje.

We wrześniu BYD Auto sprzedało 287 454 pojazdów, z czego duża część trafiła na eksport. W sumie w tym roku firma sprzedała już 2,07 mln pojazdów, do końca roku chce zwiększyć liczbę nabywców do 3 milionów aut.

Reklama

Samochody tego producenta są stosunkowo tanie, zwłaszcza porównując je z cenami europejskich firm. Jednak nie zawsze wynika to z państwowych dotacji – co zarzuca Chinom m.in. Unia Europejska. Np. po zbadaniu modelu Seal, który niedawno wypuścił BYD, okazało się, że firma jest odpowiedzialna za powstanie aż 75 proc. jego komponentów, co znacznie obniża koszty produkcji.

/> />

W sierpniu firma BYD wyprzedził Forda i zapewnił sobie czwartą pozycję w rankingach sprzedaży samochodów na świecie. Miała 4.8 proc. udziałów, a przed nią były tylko Honda (4.9 proc.), Volkswagen (6.5 proc.) i Toyota (9.8 proc.).

Po ogłoszeniu wyników finansowych BYD jej kurs na giełdzie w HongKongu wzrósł o 7.5 proc. – do poziomu najwyższego od dziewięciu miesięcy.

Co ciekawe akcjonariuszem BYD poprzez jedną ze swoich spółek jest Warren Buffett. W zeszłym roku inwestor pozbył się jednak części akcji.

źródło