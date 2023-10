Tesla lada moment zostanie zdetronizowana

Reklama

W zeszłym kwartale BYD, najlepiej sprzedająca się chińska marka samochodów, była o krok od zdetronizowania Tesli po tym, jak przestój fabryki doprowadził do pierwszego od ponad roku spadku dostaw amerykańskiego producenta samochodów.

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września BYD sprzedało 431 603 w pełni elektryczne pojazdy, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu z drugim kwartałem. W tym samym czasie Tesla sprzedała na całym świecie 435 059 samochodów, co oznacza, że różnica wyników sprzedaż między dwoma największymi firmami skurczyła się 3456 samochodów i była najmniejsza w historii.

Reklama

/> />

„BYD w czwartym kwartale będzie sprzedawać więcej w pełni elektrycznych pojazdów osobowych niż Tesla” – powiedział Taylor Ogan, dyrektor generalny funduszu hedgingowego Snow Bull Capital z siedzibą w Shenzhen, który jest właścicielem udziałów w obu firmach produkujących auta.

BYD miał rekordowy kwartał sprzedaży

Uwzględniając pojazdy hybrydowe, firma BYD sprzedała w sumie 822 094 pojazdy i był to kolejny rekordowy kwartał pod względem sprzedaży, co pomogło chińskiemu gigantowi ugruntować pozycję najlepiej sprzedającej się marki samochodów w Chinach.

Znana ze sprzedaży niedrogich samochodów firma BYD poczyniła także postępy w zwiększaniu atrakcyjności swoich produktów, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży.

Firma wypuściła dwa luksusowe modele pojazdów elektrycznych, Yangwang i Fang Cheng Bao, aby przebić kategorię cenową 1 miliona juanów (137 tys. dolarów).

Rosnący eksport

Rosnący eksport pomaga także firmie, która produkuje również własne baterie i chipy półprzewodnikowe.

/> />

Według analityk Bloomberg Intelligence, Joanne Chen, w trzecim kwartale eksport stanowił 9 proc. sprzedaży BYD, w porównaniu z 5 proc. w poprzednim kwartale.

„Będzie to kluczowy czynnik napędzający wolumen sprzedaży w przyszłym roku, ponieważ BYD rozszerzy swoją globalną obecność o więcej nowych pojazdów elektrycznych” – powiedziała.

BYD i Tesla pod lupą KE

Jednak zarówno BYD, jak i Tesla, są przedmiotem kontroli europejskich urzędników, którzy wszczęli dochodzenie w sprawie chińskich dotacji na pojazdy elektryczne. Zdaniem urzędników dotacje Państwa Środka stawiają europejskich producentów samochodów w niekorzystnej sytuacji.

Dostawy Tesli przekroczyły szacunki o około 20 tys. sztuk, ponieważ przygotowywała ona swoje fabryki do produkcji odświeżonego sedana Modelu 3 i jeszcze niewypuszczonego na rynek Cybertrucka. Mimo to firma Elona Muska potwierdziła swój roczny cel sprzedaży na poziomie 1,8 miliona pojazdów. BYD pozostaje na dobrej drodze do sprzedaży około 3 milionów pojazdów, w tym hybryd.