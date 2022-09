Jeśli kupujesz samochód elektryczny, to chcesz mieć takie samo poczucie wolności, jak w przypadku posiadania auta spalinowego. Dlatego bez dobrej infrastruktury do ładowania wzdłuż głównych korytarzy transportowych ludzie nie przesiądą się do samochodów elektrycznych – wyjaśnia Langezaal.

Reklama

Cała rozmowa w materiale wideo