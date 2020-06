Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży II etap inwestycji Przystań Letnica w Gdańsku, obejmujący 190 mieszkań, podała spółka. Planowany termin oddania tego etapu do użytkowania to III kwartał 2022 r.









"W tej części projektu powstaną cztery budynki o wysokości pięciu pięter, w których zaprojektowano 190 mieszkań oraz 12 lokali usługowych. Osiedle docelowo składać się będzie z trzech spójnych architektonicznie etapów, które wprowadzą nową jakość do rozwijającej się dzielnicy. Cena za m2 zaczyna się od 7 400 zł brutto" - czytamy w komunikacie.



W ramach pierwszego etapu Przystani Letnica powstały trzy budynki ze 141 mieszkaniami i 7 lokalami usługowymi. Wszystkie mieszkania znalazły już nabywców, w sprzedaży dostępne są tylko 3 lokale usługowe, podano także.



W trójmiejskiej ofercie Atal - poza ww. osiedlem - znajdują się również inne projekty. W Brzeźnie powstał kompleks Atal Baltica Towers; w sprzedaży jest także inwestycja Atal Bosmańska oraz mieszkania i lokale inwestycyjne w Modern Tower.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)