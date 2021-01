Stop Shop Zielona Góra będzie miał łącznie 14 sklepów na dostępnej powierzchni pod wynajem ponad 6 600 m2. Działka, na której realizowany będzie zielonogórski projekt, znajduje się w sąsiedztwie istniejącego już supermarketu oraz sklepu DYI, które dzięki komplementarności oferty będą pozwalały klientom na realizację szerokich potrzeb zakupowych w jednym miejscu, podano.



"Nasza marka Stop Shop to bardzo odporny na kryzys format handlowy. Jest wysoce ustandaryzowany, dlatego oferuje atrakcyjne czynsze dla najemców. Koncentruje się również na przystępnych cenowo produktach, co szczególnie ma znaczenie w trudniejszych czasach, jak chociażby aktualnie, kiedy kupujący wykazują coraz większą wrażliwość cenową. Dodatkowo, robiąc zakupy w parku handlowym, ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa - głównie ze względu na brak części wspólnych oraz bezpośredni dostęp do sklepów z parkingu. Jeśli chodzi o naszą najnowszą inwestycję w Zielonej Górze, już teraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z przyszłymi najemcami. Wkrótce będziemy mogli poinformować, które marki otworzą swoje sklepy w naszym najnowszym parku handlowym" - powiedziała country manager operations Poland Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.



Stop Shop Zielona Góra będzie jedenastym parkiem handlowym pod tą marką w Polsce. Obecnie Immofinanz posiada w swoim portfelu 98 parków handlowych pod tą marką w dziewięciu krajach. Poza Polską Stop Shopy rozlokowane są także na Słowacji, w Czechach, Austrii, na Węgrzech, w Serbii, Słowenii, Chorwacji oraz Rumunii.



Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.



(ISBnews)