Forum do tej pory towarzyszyło najważniejszym w naszym kraju targom branżowym, czyli Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA. Z uwagi na sytuację epidemiczną targi przełożono z lutego na listopad (23-26.11.2021 r.), jednak w związku z wieloma wyzwaniami jakie stoją przed branżą już u progu przyszłego roku, organizatorzy podjęli decyzję o realizacji „Build4Future” w formule on-line, w dniach 1-2 lutego 2021r.

„Z naszych rozmów z partnerami jak i informacji płynących z rynku wynika, że kondycja większości polskich firm z sektora budownictwa jest dobra. Warto jednak być przygotowanym na każdą ewentualność i to, co przyniesie nam przyszłość. To właśnie o najbliższych perspektywach dla branży będziemy dyskutować na początku lutego, podczas Forum Gospodarczego Budownictwa Build

4 Future – zgodnie z jego hasłem: Porozmawiajmy o przyszłości.” – mówi Dariusz Muślewski z Grupa MTP, organizatora wydarzenia. –„Spotkanie ekspertów i uczestników rynku budowlanego (tym razem, z oczywistych powodów, w wersji on-line), będzie znakomitą okazją aby poznać najświeższe analizy i prognozy rynkowe, a także możliwości jakie dadzą branży najnowsze instrumenty finansowe mające służyć jej dalszemu, stabilnemu rozwojowi.” – podkreśla.

Już dzisiaj wiadomo, że pierwszy dzień branżowych debat poświęcony będzie m.in. analizie rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, nowym technologiom w budownictwie oraz prefabrykacji jako odpowiedzi na oczekiwania współczesnego budownictwa. W drugim dniu Forum wiodącym tematem będzie finansowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz nowa ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

Współorganizatorami Forum „Build 4 Future” są Grupa MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a wśród partnerów merytorycznych i branżowych znajdują się m.in. Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Klaster Budownictwa, Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Budownictwa oraz Związek „Polskie Okna i Drzwi”.

Więcej szczegółów na stronie www.build4future.pl