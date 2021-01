Chodzi o działkę na warszawskiej Sadybie. W sprawie tej komisja weryfikacyjna w kwietniu 2019 r. zdecydowała, aby uchylić wcześniejszą decyzję prezydenta stolicy o przyznaniu ponad 4,5 mln zł odszkodowania za tę nieruchomość. W ubiegłym tygodniu sąd administracyjny uchylił tę decyzję komisji.

W sprawie działki przy Powsińskiej 31 w sierpniu 2008 r. spadkobierczyni dawnych właścicieli, reprezentowana przez jednego z bohaterów afery reprywatyzacyjnej, warszawskiego adwokata Roberta N., zwróciła się o przyznanie odszkodowania za pozbawienie faktycznej możliwości władania działką. W lipcu 2012 r. prezydent Warszawy ustalił odszkodowanie w kwocie 4 mln 686 tys. 615 zł za tę nieruchomość.

Komisja weryfikacyjna zajęła się tą sprawą w kwietniu 2019 r. Komisja ostatecznie zdecydowała o uchyleniu decyzji prezydenta. Jak argumentowała wtedy komisja, decyzja prezydenta Warszawy została wydana z naruszeniem przepisów postępowania. W ocenie komisji ratusz nie poczynił wystarczających ustaleń dotyczących analizy prawa własności do nieruchomości.

Przedstawiciele komisji mówili wówczas, że na podstawie dokumentów nie można było ocenić w sposób, który nie budził wątpliwości, czy osoba, która zgłosiła się po odszkodowanie do miasta była podmiotem, któremu to prawo przysługiwało. Według komisji wypłacenie przez ratusz odszkodowania bez sprawdzenia tej przesłanki to niegospodarność.

Jak podkreślali członkowie komisji, w sprawie Powsińskiej 31 prokuratura postawiła Robertowi N. zarzuty korupcyjne. "W tej sprawie urząd (m.st. Warszawy - PAP) nie działał rzetelnie, nie sprawdzał podstawowych informacji czy należy się odszkodowanie, tylko po prostu wypłacał pieniądze. Według prokuratury działo się to z tego powodu, że Robert N. miał +linię korupcyjną+ z najwyższymi urzędnikami m.st. Warszawy" - mówił przewodniczący komisji Sebastian Kaleta.

WSA sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W styczniu sąd ten uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Emilii Plater 14 i Noakowskiego 16. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

Sąd utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Czerskiej 3, Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a i Nowogrodzkiej 46. W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA. (PAP)

