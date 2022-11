oznaczają, „uzależnionych od miejsc pracy i wpływów z podatków”. Amerykańskie media nawiązują do sytuacji. Miasto w ostatnim roku podatkowym uzyskało 6,8 mld dolarów wpływów z podatku od nieruchomości z biurowców (to ok. 9 proc. całkowitych wpływów podatkowych). Z kolei w poprzednim roku podatkowym było to 7,5 mld dolarów.