Targi MIPIM w Cannes przyciągają największych na świecie posiadaczy i zarządzających kapitałem, tych, którzy mają dla nich ofertę oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 14–17 marca.

W Cannes widoczni byli wystawcy z naszego kraju skupieni m.in. w Polskim Pawilonie Narodowym zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) pod marką „Poland. Business Forward”. Prezentowały się w nim miasta: Lublin, Rzeszów, Zielona Góra, Specjalne Strefy Ekonomiczne: kostrzyńsko-słubicka, legnicka i wałbrzyska, Agencja Rozwoju Przemysłu, a także sam PAIH.

Uroczystego otwarcia Polskiego Pawilonu Narodowego dokonał Piotr Uściński, sekretarz stanu, wiceminister rozwoju i technologii, oraz Michel Filzi, prezes Reed MIDEM, organizatora targów MIPIM.

– Bardzo się cieszę, że Polska bierze udział w targach MIPIM. To stwarza okazję do zapoznania się z naszą ofertą, specjalnych stref ekonomicznych i miast. Są one bardzo atrakcyjne dla inwestorów z całego świata. Polska gospodarka w ostatnich latach dobrze się rozwija, mimo zawirowań związanych z pandemią i wojną na Ukrainie. W latach 90. ubiegłego wieku powstały specjalne strefy ekonomiczne ograniczone do konkretnych regionów. Kilka lat temu rozwinęliśmy je na cały kraj i mamy Polską Strefę Inwestycji. Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu inwestycje w Polsce i oferujemy bardzo atrakcyjne wsparcie organizacyjne i podatkowe – powiedział Piotr Uściński.

Michel Filzi w swoim wystąpieniu podkreślał, że w tegorocznych targach MIPIM, w których uczestniczy 23 tys. specjalistów z blisko 90 krajów, bierze udział duża, widoczna reprezentacja Polski z szeroką ofertą inwestycyjną.

Jak oceniali polscy wystawcy, inwestorzy interesowali się przedsięwzięciami na rynku nieruchomości zarówno komercyjnych w naszym kraju, w tym biurowych i logistycznych, jak i mieszkaniowych. Rok temu, po wybuchu wojny w Ukrainy, w Cannes – i dotyczyło to nie tylko Polski – widać było moment zawahania. Rynek nieruchomości cechuje jednak podejście długoterminowe. Na korzyść Polski gra kilka czynników: nasza gospodarka i jej fundamenty pozostają mocne, problemy z utrzymaniem światowych łańcuchów dostaw przyczyniają się do ich skracania oraz przenoszenia produkcji do Europy, poza tym w świecie biznesu wiele się mówi o odbudowie Ukrainy, w której Polska ma szansę odegrać jedną z wiodących ról.

Jak szacują organizatorzy, frekwencja na MIPIM była o ok. 15 proc. wyższa niż rok wcześniej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Better Places – Greater Impact – Stronger Business” („Lepsze miejsca – większy wpływ – silniejszy biznes”). Zdecydowany akcent stawiany był na zrównoważony rozwój i procesy związane z dekarbonizacją. Nawiązywali do tego również polscy wystawcy.

Zielona Góra w Cannes mocno promowała elektromobilność. Miasto jest członkiem i założycielem Europejskiego Centrum Elektromobilności i Zachodniego Klastra Elektromobilności. Lublin stworzył gospodarczy ekosystem, wspiera inwestorów, obecnie w mieście w budowie i przygotowaniu jest 16 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 77 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Rzeszów, który już przed 2022 r. cieszył się dobrą marką innowacyjnego ośrodka biznesowego, teraz dodatkowo znalazł się w centrum światowej uwagi jako miejsce, w którym skupia się wiele wątków dotyczących pomocy Ukrainie.

Spośród polskich miast i regionów swoje własne stoiska miały na MIPIM m.in. Warszawa, Poznań i Pomorze, a z europejskich ośrodków obecne były takie stolice, jak: Paryż, Londyn, Praga, Lizbona czy Berlin. Widoczne były również ekspozycje Arabii Saudyjskiej, Brazylii czy Egiptu.

– Na MIPIM prezentowaliśmy ofertę Polski jako kraju, ale przede wszystkim propozycje regionów, miast i Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dzięki temu odwiedzający targi mogli poznać kompleksową ofertę. Obecność na największej imprezie branżowej dla sektora inwestycji jest niezwykle ważna. To świetne miejsce do promocji i nawiązywania kontaktów. Polska i Polacy są otwarci na nowe przedsięwzięcia. Dotyczy to również zaawansowanych technologii, IT oraz badań i rozwoju – mówi Marcin Graczyk, dyrektor departamentu partnerstwa i komunikacji PAIH.

Jak podkreśla, są trzy filary sukcesu Polski: dobrze wyedukowani, niebojący się wyzwań Polacy, drugi to biznes, otwarty na współpracę, nowinki technologiczne, dywersyfikację i rozwój, wreszcie trzeci – położenie w sercu Europy, pozwalające na rozwój relacji z Zachodem i ze Wschodem, co ma szczególne znaczenie wobec zbliżającej się odbudowy Ukrainy.