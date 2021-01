Gazeta powołuje się na raport międzynarodowej firmy doradczej EY przygotowany ze spółką deweloperską Tacit Investment. Wynika z niego, że polski rynek luksusowych nieruchomości jest już wart ponad 1,8 mld zł, o 35 proc. więcej niż w 2019 r. Ceny nieruchomości premium drożały w tempie 1–14 proc. (I poł. 2020/I poł. 2019). W stolicy średnia cena luksusowych apartamentów to 30,3 tys. zł za mkw. W Trójmieście to 19 tys. zł, we Wrocławiu – 16,35 tys. zł, a w Krakowie – 16,3 tys. zł.

Eksperci oceniają, że ceny luksusowych apartamentów powinny utrzymać tendencję rosnącą. Średnie tempo wzrostu cen w Warszawie może wynieść ok. 7 proc. w skali roku, a w miastach regionalnych ok. 5 proc.

Jak pisze "Rz", odporne na pandemię okazały się też „zwykłe” mieszkania. Wg Emmerson Evaluation, w największych miastach Polski nowe lokale drożały w tempie 3–9 proc. rdr., a używane 7–12 proc. Zdaniem prezesa HRE Think Tank Michała Cebuli, w kolejnych kwartałach ceny mieszkań będą rosły w tempie ok. 7–8 proc. w skali roku.

Ekspert obido.pl, Marcin Krasoń uważa, że rynek mieszkań czeka większe rozwarstwienie. "Jedne lokale będą szybciej drożeć, inne szybciej tanieć. Stoi za tym zmiana dotycząca popytu. Dziś spędzamy w mieszkaniach więcej czasu niż kiedykolwiek. Często okazują się za ciasne. Wydzielenie w miarę komfortowego miejsca do pracy i nauki zdalnej wymaga przestrzeni. Wygrywać będą większe lokale w dobrych lokalizacjach. Rynek jako całość utrzyma trend stabilizacji z kilkuprocentowymi wahaniami" - ocenił.

