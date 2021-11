Ostatnie miesiące w gospodarce przyniosły wiele zmian w obserwowanych dotąd trendach i zachowaniach konsumentów. Pandemia przerwała światowe łańcuchy dostaw, pod wątpliwość poddała istotę globalizacji, podkreślając wagę lokalnych rynków, producentów i narodowych dóbr.

Reklama

Oprócz szeregu niekorzystnych czy wręcz negatywnych konsekwencji wywołanych wybuchem pandemii, są również te o pozytywnym zabarwieniu, szczególnie jeśli pod uwagę weźmie się niektóre branże i segmenty rynku.

Jednym z takich obszarów jest regionalna i lokalna turystyka oraz branża nieruchomości. Oczywiście w tym pierwszym przypadku mówimy już o okresie po zakończeniu ogólnopolskiego lockdownu. W czasie jego trwania cała branża turystyczna przeżywała niezwykle trudne chwile. Dziś jednak sprawa przedstawia się zupełnie inaczej, ponieważ ten sektor gospodarki złapał drugi, niezwykle silny oddech.

Wypoczynek na własnych warunkach

Popularność nieruchomości - w tym szczególnie działek i apartamentów - z jaką mamy na przestrzeni ostatnich miesięcy do czynienia, wynika z dwóch podstawowych powodów. Pierwszym jest większa niż kiedykolwiek do tej pory chęć, a nawet konieczność posiadania własnego skrawka ziemi lub miejsca, do którego będzie się można udać na nawet krótki wypoczynek. Oczywiście najlepiej, aby miejsce to znajdowało się w ładnym, atrakcyjnym z turystycznego punktu widzenia miejscu.

Dlatego też jako społeczeństwo wybieramy morze, jeziora, ale przede wszystkim góry. Tam kupujemy działki lub szukamy apartamentów, które oprócz wypoczynkowej, spełniają jeszcze jedną, dodatkową funkcję. Ona stanowi też drugi czynniki, wpływający na popularność tego typu nieruchomości. Chodzi o inwestycyjną alternatywę i sposób w miarę mało angażującego sposobu lokowania wolnych środków.

Z danych PKO Banku Polskiego przedstawionych w raporcie „Rynek Hotelowy - analizy Nieruchomości 2021” wynika, że przed wybuchem pandemii notowano w Polsce bardzo silny rozwój rynku apartamentów inwestycyjnych oraz condohoteli. Dziś widać, że trend ten się utrzymuje. Analizując przyszłą podaż eksperci banku stwierdzają, że do końca 2022 w części nadmorskiej kraju do użytkowania zostanie oddanych ponad 8,3 tysięcy pokoi oraz lokali na wynajem (na koniec 2019 było ich 14,5 tys.). Natomiast w górach liczba ta wzrośnie w tym okresie o ok. 5,5 tys. nowych apartamentów wypoczynkowych i pokoi (w porównaniu z 8 tys. w 2019 roku).

Apartament w Zieleńcu na własność

Doskonałym przykładem wpisującego się w ten trend projektu jest powstający w Zieleńcu, najwyżej położonej części kurortu Duszniki-Zdrój aparthotel INFINITY Zieleniec spa. Jedyny tego typu, kompleksowy obiekt powstaje w samym sercu górskiego resortu. Co z punktu widzenia gości kluczowe - będzie można z hotelu wyjść bezpośrednio na narciarski stok, górski szlak czy wyjechać na jedną z wielu znajdujących się w okolicy tras rowerowych.

Inwestycja oferować będzie 356 apartamentów jedno-, dwu- i trzypokojowych, liczących od 28 do 63 metrów kwadratowych. W aparthotelu zaplanowano liczne atrakcje dla gości: strefę spa o łącznej powierzchni 2500 m2, strefy Aqua, na którą składać się będzie basen sportowy o długości 20m oraz basen rekreacyjny dla dzieci i rodziców, gabinety zabiegów wellness, ponad 200-metrowy taras z kilkoma jaccuzi przy panoramicznych oknach z pięknym widokiem na góry, strefy chillout oraz oczywiście restauracje czy możliwość organizowania konferencji, szkoleń i sympozjów. Dla gości dostępna będzie oczywiście również narciarnia, sala rekreacyjna, a także strefa zabaw dla najmłodszych, w której organizowane będą animacje i atrakcje.

Zieleniec. Tak wiele jeszcze do odkrycia

Zieleniec to najwyżej położona część uzdrowiska Dusznik-Zdroju, przepięknie położonej miejscowość niedaleko Kłodzka na Dolnym Śląsku. O ile jej centrum znajduje się na wysokości ok. 580 m n.p.m., o tyle najwyżej położona część – właśnie Zieleniec – leży już na wysokości 900-1027 metrów.

Miasto od lat przyciąga do siebie nie tylko turystów, ale i kuracjuszy, ponieważ od 1769 roku jest również uzdrowiskiem. Chodzi tu nie tylko o lecznicze wody i zabiegi dostępne w Dusznikach. Ale specyficzne warunki klimatyczne, które spotykane wyłącznie w Zieleńcu, uruchamiają rezerwy drzemiące w ludzkim organizmie i zmuszają go do wysiłku, przy okazji mobilizując system obronny. Naukowcy potwierdzili, że samo przebywanie w rejonie Zieleńca, dzięki unikalnemu mikroklimatowi mocno pobudza produkcję czerwonych krwinek, których zwiększona ilość znacząco poprawia samopoczucie, korzystnie wpływa też na regenerację ludzkiego organizmu i spowalnia proces jego starzenia. To właśnie dlatego Zieleniec jest chętnie odwiedzany przez grupy sportowców, którzy przyjeżdżając tu na zgrupowania.

Cała okolica to świetne miejsce nie tylko dla miłośników pięknych krajobrazów i aktywnego wypoczynku przez 365 dni w roku, ale także doskonała baza wypadowa do zwiedzania całej bogatej w atrakcje Ziemi Kłodzkiej.

Nawet do 7% zwrotu z inwestycji

Wszystkie lokale znajdujące się w INFINITY Zieleniec ski&spa to apartamenty inwestycyjne w górach. Oferowane są nabywcom w systemie condohotel, a ich własność potwierdzona jest oczywiście wpisem w księdze wieczystej.

Właściciel apartamentu może się zatrzymać w swoim apartamencie w wybranym przez siebie terminie nawet przez 28 dni w ciągu roku. Ponadto otrzymuje darmowy dostęp do całej infrastruktury hotelowej oraz kartę zniżkową do ośrodka narciarskiego Zieleniec Ski Arena.

Ze względu na usytuowanie hotelu, a także jego infrastrukturę, zwrot z inwestycji może sięgać nawet do 7% w skali roku. Każdy właściciel apartamentu ma ponadto możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu nieruchomości – także jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Dlatego inwestycja w aparthotel to solidna lokata kapitału i dobra alternatywa dla lokat bankowych czy obligacji.

Praktyczne i wymierne korzyści

Inwestycja w apartament nie wymaga od inwestora doświadczenia w inwestowaniu w nieruchomości. Jest wygodniejsza niż na przykład mieszkanie na wynajem, ponieważ to profesjonalny operator bierze na siebie obsługę nieruchomości. Oznacza to z praktyce, że zarządza wtedy rezerwacjami, dba o jej utrzymanie, prowadzi usługi, przejmuje część kosztów oraz przede wszystkim odpowiada za przyciąganie turystów. Inwestor ma prawo do swobodnego korzystania ze swojego apartamentu przez określoną liczbę dni w roku.

Popularność aparthotelu w dużej mierze zależy jednak od lokalizacji oraz dostępnych dla gości atrakcji również poza samą inwestycją. W przypadku Zieleńca lista ta jest długa i nie traci na aktualności również poza zimowym sezonem.

Zieleniec. Aktywny wypoczynek przez 365 dni w roku

Najwyżej położona część Dusznik-Zdroju to przede wszystkim Zieleniec Sport Arena - jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Narciarze mają do dyspozycji aż 31 wyciągów – w tym 7 kolei linowych oraz 23 kilometry pięknie położonych i malowniczych tras narciarskich sprawiają.

Ale Zieleniec to nie tylko zima. To także mnóstwo atrakcji dostępnych poza zimowym sezonem. Na aktywnych turystów czekają pięknie trasy rowerowe - w ramach projektu Singletrack Glaciensis, Family Bike Park oraz szlaki piesze poprowadzone trasami Gór Orlickich i Bystrzyckich. Szukający dodatkowych atrakcji mogą także zagrać w disc golfa, skorzystać z oferty konnego rancza czy wybrać się na oddaną niedawno do użytku wieżę widokową na szczycie Orlicy. Również latem czynne są także koleje linowe.