Dom Development SA, największy deweloper mieszkaniowy w Polsce, sprzedał w pierwszym kwartale o 30 proc. mniej mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Podobny spadek sprzedaży zanotował jego rywal Atal SA. Według danych spółki, w ostatnim kwartale transakcje gotówkowe stanowiły 58 proc. całej sprzedaży Dom Development.

Sprzedaż mieszkań odbiła w marcu, gdy Polacy pospieszyli do banków wnioskując o kredyty hipoteczne, chcąc wyprzedzić wejście w życie zaostrzonych kryteriów kredytowych. Prezes Dom Development Jarosław Szanajca przewiduje, że o ile ograniczony dostęp do kredytów wyhamuje popyt na tańsze mieszkania, o tyle więcej osób zdecyduje się zainwestować swoje oszczędności w mieszkania.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny podniósł w środę stopy procentowe po tym, jak inflacja wzrosła do dwucyfrowego poziomu w marcu. RPP podwyższyła stopę aż o 1 pkt proc. To dwukrotnie więcej niż oczekiwał rynek. Od czwartku 7 kwietnia główna, referencyjna stopa procentowa w Polsce wynosi 4,5 proc. Dzień po posiedzeniu NBP stopa WIBOR 3M wzrosła z 4,03 proc. do 4,90 proc.

Tymczasem średnie oprocentowanie konta oszczędnościowego nadal jest bliskie zeru, wynika z danych banku centralnego.