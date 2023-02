Rząd zakłada, że liczba kont mieszkaniowych zakładanych na rzecz dzieci wyniesie w tym roku ok. 20 tys., a w latach następnych po ok. 55 tys. rocznie, łącznie w latach 2023-2032 byłoby ich 552 tys., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił do konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do końca tygodnia. "W okresie do 2032 r. liczba rachunków zakładanych na rzecz dzieci rocznie ukształtuje się począwszy od 2027 r. na poziomie ok. 55 tys. rachunków rocznie, […] a w roku uruchomienia programu (2023 r.) przyjęto 20 tys. nowych kont dla tej grupy wiekowej" - czytamy w załączniku do OSR. Dla pierwszych trzech pełnych lat wdrożenia programu założono, że liczba kont na rzecz dzieci wyniesie 77 tys. Przyjęto też, że średnia miesięczna kwota wpłat na konto mieszkaniowe założone na rzecz małoletniego w całym okresie oszczędzania wynosiła będzie 600 zł. Na podstawie przyjętych założeń, skutki finansowe dotyczące wypłaty premii mieszkaniowych dotyczących rachunków założonych na rzecz dzieci w okresie 2023-2032 będą dotyczyły łącznie 552 tys. kont mieszkaniowych. Oszacowane wypłaty z tego tytułu ponoszone w latach 2033-2042 wynosiłyby łącznie 7 647 mln zł, podano także. Projekt zakłada wprowadzenie możliwości oszczędzania na koncie mieszkaniowym przez okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat kalendarzowych. Maksymalna miesięczna wpłata na konto - według projektu - może wynosić 2 000 zł (wpłaty dokonane w roku do maksymalnej kwoty 24 tys. zł), minimalna - 500 zł (minimalna kwota dokonanych wpłat w roku na poziomie 6 tys. zł). Raz w roku oszczędzający ma mieć możliwość skorzystania z opcji miesięcznego zawieszenia wpłaty. Konto będzie mogło być prowadzone na rzecz oszczędzającego, który ukończył 13 rok życia. (ISBnews)