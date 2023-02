Reklama

Kiedy szwedzkie nieruchomości przestaną tanieć?

Według sondażu przeprowadzonego przez SEB AB, coraz więcej gospodarstw domowych spodziewa się zwrotu na rynku mieszkaniowym po tym, jak szybkie tempo podwyżek stóp procentowych wpłynęło na koszty kredytów hipotecznych i spowodowało jeden z największych spadków cen nieruchomości na świecie.

Poniedziałkowe dane pokazały, że wskaźnik cen mieszkań SEB wzrósł do poziomu -8 w tym miesiącu z -21 w styczniu. Najnowszy odczyt oznacza drugi miesiąc poprawy na szwedzkim ryku nieruchomości, ponieważ odsetek osób spodziewających się spadku cen zmalał z 49 do 41 proc., podczas gdy odsetek spodziewających się wzrostu cen poszedł w górę z 28 do 33 proc.

Spadek cen nieruchomości dojdzie do 20 proc.

Raport odnosi się do jednego z najważniejszych wiodących wskaźników dla szwedzkiego rynku mieszkaniowego, który od początku ubiegłego roku odnotował 16-proc. spadek cen.

SEB podał, że wartość wskaźnika jest kontynuacją poprzednich spadków, jednak teraz zniżka odbywa się wolniejszym tempie niż poprzednio. Według prognoz całkowity spadek cen dojdzie do 20 proc. licząc od szczytu.

„Poprawa nastrojów na rynku mieszkaniowym w styczniu nie była jednorazowa i nastąpiła po niej niemal równie silna poprawa nastrojów w lutym” – stwierdzili ekonomiści SEB, Daniel Bergvall i Marcus Widen. „Chociaż przeszkody dla gospodarstw domowych nie zniknęły, jest przynajmniej większa pewność, jeśli chodzi o stopy procentowe i inflację”.

Badanie

Badanie SEB, oparte na 1000 wywiadach, pokazuje różnicę między odsetkiem gospodarstw domowych, które uważają, że ceny wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a tymi, które widzą spadek cen.

W zeszłym tygodniu okazało się, że kluczowy wskaźnik mieszkaniowy obserwowany przez bank centralny nie będzie już upubliczniany, co spowodowało zaciemnianie rozwoju sytuacji na rynku nieruchomości.

Ekonomiści zauważyli również, że oczekiwania co do podwyżek stóp ze strony szwedzkiego banku centralnego spadły w ostatnim badaniu, co wskazuje, że gospodarstwa domowe „mogły nie zdawać sobie sprawy z pełnego wzrostu kosztów wynikającego z wyższych stóp”. Riksbank podniósł swoją główną stopę procentową o pół punktu procentowego w zeszłym tygodniu do poziomu 3 proc. i powiedział, że planuje kolejne podwyżki, aby poradzić sobie z szalejącą inflacją.