Reklama

W 2022 r. na Starym Kontynencie wynajęto łącznie 12,6 mln mkw. powierzchni biurowej, co stanowi 15-proc. skok w stosunku do poprzedniego roku, kiedy wielu pracowników pracowało zdalnie z powodu pandemii, wynika z danych zebranych przez brokera Cushman & Wakefield Plc.

Reklama

Przy wolumenie najmu znacznie powyżej 15-letniego trendu, czynsze wzrosły w ostatnim kwartale o 6,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest najsilniejszym rocznym odbiciem od połowy 2008 roku, wynika z danych brokera.

Silny popyt, częściowo napędzany jest przez firmy, które chcą zwabić pracowników z powrotem do biur.

Popyt na zieloną powierzchnię biurową

Firmy dążą również do realizacji ostrzejszych nowych celów klimatycznych, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu popytu na zieloną powierzchnię biurową. Podaż w tym segmencie jest ograniczona, ponieważ rosnąca inflacja i wyższe koszty finansowania odstraszają część deweloperów.

„Najemcy skupiają się na zajmowaniu najlepszych w swojej klasie powierzchni w najbardziej pożądanych lokalizacjach, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników” — powiedział Nigel Almond, szef działu analiz danych w firmie Cushman & Wakefield. Dodał, że przedsiębiorcom zależy również na zabezpieczeniu powierzchni w budynkach spełniających zaostrzone normy środowiskowe.

Broker odnotował wzrost aktywności na 23 z 30 europejskich rynków biurowych, które śledzi. Mimo to wzrost aktywności nie był wystarczający, aby zrekompensować niewielki wzrost dostępnej powierzchni w miarę otwierania nowych projektów i zmniejszania obecności niektórych firm.

Dostępność powierzchni biurowej

Całkowita ilość dostępnej powierzchni w Europie wzrosła o 0,7 proc. rok do roku do 22,6 miliona metrów kwadratowych, wynika z danych firmy Cushman. Luksemburg ma najniższy poziom dostępności na poziomie 4,2 proc., a następnie Hamburg, Berlin, Monachium i Paryż.

Rosnące koszty zaczęły hamować działalność budowlaną. W 2022 roku ukończono 4,3 miliona metrów kwadratowych powierzchni, w porównaniu z 4,8 miliona metrów kwadratowych rok wcześniej. Obecnie powierzchnie biurowe w budowie są na najniższym poziomie od 2017 roku, wynika z danych brokera.