Reklama

Rząd przyjął projekt ustawy

Premier przypomniał programy już wprowadzone przez rząd, jak "Rodzina na swoim", "Mieszkanie plus", czy - jak powiedział - "taki program, który dzisiaj specjalnie przygotowaliśmy i został przyjęty na Radzie Ministrów po to, aby tych mieszkań po prostu były jak najwięcej i aby ludzi było na te mieszkania stać".

Reklama

Projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Zgodnie z projektem kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca.

Dostęp do źródła finansowania

Program Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc dla Polaków - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że jest to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania.

"Dzisiejszy program to nowe otwarcie, kolejny program proponowany dla wszystkich, którzy chcą mieć mieszkanie i mają zdolność kredytową, aby to mieszkanie kupić" - oświadczył szef rządu podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie.

"Jest to realna pomoc dla Polaków - to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają; premią oraz eliminacją podatku Belki" - wskazał premier Morawiecki.

Zaznaczył, że "bezpieczny kredyt jest dla osób, które są gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie, dom jednorodzinny".

Szef rządu odniósł się też do liczby wybudowanych i oddanych do użytkowania mieszkań. "Średnia roczna w czasach PiS to powyżej 200 tys. mieszkań, a średnia roczna w czasach rządów PO to poniżej 150 tys. mieszkań" - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że aby złagodzić napięcia na rynku mieszkaniowym, tym, którzy zaciągnęli kredyty pod budowę własnego domu, mieszkania lub pod zakup takiego mieszkania, zaproponowano tzw. wakacje kredytowe.

"W roku 2022 i 2023 wakacje kredytowe doprowadziły do ogromnej ulgi w spłacie raty kredytowej" - oświadczył premier Morawiecki.

"Chcemy zachęcić do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum"

Rząd chce zachęcić Polaków do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość wprowadzając konto mieszkaniowe. Osoby, które na to się zdecydują otrzymają raz w roku premię od państwa - poinformował na wtorkowej konferencji po rządzie premier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy zachęcić do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość. Umożliwi to specjalne konto mieszkaniowe z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat i systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie, oznaczają automatyczną premię od rządu raz do roku" - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że konto mieszkaniowe będzie rozwiązaniem systemowym opartym o podobne założenia najbardziej dojrzałych rynkach państw zachodnich.

Szef rządu podkreślił, że oszczędności zgromadzone na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z podatku Belki.

Do kiedy można korzystać z programu?

Z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego będzie można skorzystać do 2027 roku, choć program będzie mógł być przedłużony - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że nowy instrument będzie bezpieczny dla obywateli.

"Te poste zasady, które wdrażamy są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce" - podkreślił we wtorek na konferencji premier, odnosząc się do przyjętego przez rząd projektu ustawy ws. kredytu 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania.

Szef rządu wyjaśnił, że zgodnie z projektem, państwo będzie dopłacać co miesiąc przez 10 lat do rat kredytowych, tak "aby kredyt miał stałe oprocentowanie z punktu widzenia obywatela".

Dodał, że w przypadku gospodarstwa jednoosobowego będzie można zaciągnąć maksymalnie 500 tys. zł kredytu z dopłatą. W przypadku małżeństw czy rodzica wychowującego dziecka będzie to natomiast 600 tys. zł.

"Ten bezpieczny kredyt i program jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że zgodnie z propozycją rządu marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych; różnicę dopłacać będzie państwo. Zdaniem szefa rządu, bezpieczny kredyt pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową Polaków. Nowe rozwiązanie ma odciążyć też budżety domowe.

Premier jako przykład podał kredyt w wysokości 320 tys. zł na 25 lat. Obecnie - jak mówił - miesięczna rata przy takim zobowiązaniu wynosi 3322 zł, a przy bezpiecznym kredycie wyniesie 1825 zł, "a więc jest to znacząca różnica ok. 1500 zł na racie kredytu w jednym tylko miesiącu".

Mateusz Morawiecki poinformował, że z bezpiecznego kredytu będzie można skorzystać do 2027 roku. Zwrócił jednak uwagę, że program może być przedłużony. (PAP)

Autorzy: Michał Boroń, Anna Bytniewska, Magdalena Jarco, Łukasz Pawłowski