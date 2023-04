Niezaprzeczalnie największym atutem Sopotu jest jego geograficzne położenie pomiędzy linią morza a rozległymi terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstała nowa inwestycja Invest Komfort – apartamenty Smolna Sopot. Ustronna lokalizacja sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością natury i oddaleniem od epicentrum kurortowego życia – leśne tereny rekreacyjne zaczynają się już na ulicy Smolnej. Z drugiej strony, w zasięgu spaceru mają pełną infrastrukturę miejską oraz dostęp do wszelkich sopockich atrakcji, w tym molo i plaży. Tym samym to kolejny zespół mieszkaniowy, sygnowany przez Invest Komfort, który w pełni i świadomie realizuje jeden z kluczowych elementów wygodnego życia – ideę miasta 15-minutowego.

Reklama

Założeniem osiedla było wykreowanie atmosfery pełnej prywatności i spokoju jako przeciwwagi dla tętniącej życiem aglomeracji oraz pełnego zabytków i wizualnych bodźców centrum Sopotu. Koncepcyjnie apartamenty Smolna Sopot łączą skandynawski minimalizm z dalekowschodnią filozofią współistnienia domu i przyrody. „Naszym celem było harmonijne zespolenie osiedla z sąsiadującym parkiem krajobrazowym, tak aby stworzyć silne asocjacje pomiędzy miejscem do życia a otaczającą je naturą. Zaproponowana forma architektoniczna, charakter wykończenia oraz rozwiązania funkcjonalne dopełniają dialogu z otoczeniem.” – mówi Michał Ciomek, wiceprezes zarządu Invest Komfort.

Reklama

W rezultacie mieszkańcy otrzymują osiedle, konsekwentnie utrzymane w oszczędnym formalnie designie. Dominują tu ekologiczne materiały elewacyjne, naturalna kolorystyka i klarowne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. Na budynkach zastosowano rzadko spotykaną w europejskiej kulturze elewację oraz wykończenie ścian w częściach wspólnych z drewna palonego tradycyjną japońską metodą Shou Sugi Ban. Dla spotęgowania efektu synchronizacji z naturą wprowadzono zielone płaskie dachy oraz liczne naturalne materiały i detale wykończeniowe – np. w klatkach schodowych zastosowano kamień, beton i szlachetne drewno. Zrezygnowano z elementów dekoracyjnych na rzecz gry monochromatycznych faktur. Duże przeszklenia klatek schodowych, umożliwiają naturalne doświetlenie, co znacząco wpłynie na oszczędność energii elektrycznej.

Na inwestycję składa się 6 budynków, usytuowanych w sposób maksymalizujący „przestrzenny oddech” dla każdego z mieszkań. Posiadają od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych; ich wysokości wynoszą od 13 do 16 m. Oferują 97 mieszkań o powierzchni od 43 do 121 mkw. Mieszkańcy do dyspozycji mają parking podziemny na 124 samochody oraz komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone są w balkony, tarasy (górne kondygnacje) lub ogródki na parterach.

Wszystkie kompleksy dewelopera wyposażone są w przestrzenie wspólne, zaprojektowane w najwyższym standardzie i dopasowane do lokalizacji. W sercu osiedla znajduje się zielone patio, jako strefa wypoczynkowa. Specjalną część rekreacyjną otrzymały też dzieci. Teren między budynkami został wyłączony z ruchu samochodowego – wjazd do garażu podziemnego znajduje się na niższej kondygnacji, dzięki czemu przestrzeń osiedla pozostaje oazą spokoju i bezpieczeństwa. „Smolna to inwestycja przemyślana od początku do końca. Ścisłe relacje z naturą wyeksponowaliśmy również, wprowadzając wiele rozwiązań, które mają służyć komfortowi i uprzyjemnianiu życia naszych mieszkańców. Sala klubowa współgraniczy z kompleksem fitness, salą do jogi oraz z saunami. Wszystkie wnętrza wspólne przenikają się z terenem zewnętrznym, który tonie w zimozielonej zieleni, stanowiącej tło dla traw i bylin.W centrum znalazły się również ozdobne odmiany drzew owocowych. Bliskość terenów trekkingowych oraz rowerowych zainspirowała nas do stworzenia strefy warsztatowej oraz myjni rowerowej, gdzie zamontowano również specjalną wannę dla czworonogów.” – dodaje Anna Zygmunt, dyrektor ds. Przygotowywania Projektów.

Sopocki rynek nieruchomości charakteryzuje się niską intensywnością realizowanych inwestycji mieszkaniowych w stosunku do skali zainteresowania potencjalnych nabywców z całej Polski. Położenie geograficzne sprawia, że Sopot ma mało nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, a każda dostępna działka budowlana wzbudza ogromne zainteresowanie deweloperów. „Dzięki naszym trójmiejskim korzeniom i wieloletniemu doświadczeniu operacyjnemu – zgromadziliśmy potencjał atrakcyjnych gruntów, na których możemy budować bez ograniczeń, wynikających z niewielkiego rozmiaru działki czy konieczności rewitalizacji zastanej tkanki, co nie pozostaje bez wpływu na końcową ocenę produktu, zwłaszcza w Sopocie.” – wyjaśnia Ciomek.

Projekt architektoniczny osiedla: KD Kozikowski

Projekt wnętrz w częściach wspólnych: KUOO Studio

Projekt architektury krajobrazu: Studio Krajobraz

_________________________________________________

Invest Komfort – firma deweloperska, specjalizująca się w inwestycjach premium, która od 1995 roku z powodzeniem prowadzi działalność na rynku nieruchomości w Trójmieście. W tym czasie zrealizowała 48 inwestycji, budując ponad 6 000 lokali mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni przekraczającej 400 tys. mkw. Wśród nich znajdują się takie projekty jak: Sea Towers i Nowe Orłowo w Gdyni, Botanica Jelitkowo, Apartamenty Brabank w Gdańsku czy Okrzei Sopot. Deweloper starannie wybiera miejsca dla swoich inwestycji. Tworzy wysokiej jakości miastotwórcze kompleksy z poszanowaniem istniejącej zabudowy i otoczenia przyrodniczego, przynosząc wartość dodaną miastu i współuczestnicząc w jego rozwoju. Projekty firmy wyróżniają się estetyką i architektonicznym kunsztem. Invest Komfort jest zdobywcą polskich i międzynarodowych nagród.