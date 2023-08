Minął nieco ponad miesiąc, odkąd w Polsce ruszył program „Pierwsze mieszkanie”, a wraz z nim Bezpieczny kredyt 2 proc. – Można już dzisiaj swobodnie powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę. To dobry program, który był oczekiwany – zapewniał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na poniedziałkowej konferencji prasowej. Według przedstawionych danych złożono ponad 24,2 tys. wniosków kredytowych i zawarto ponad 1,1 tys. umów na łączną kwotę ok. 409,4 mln zł. Jak wskazywał szef MRiT, dziennie do banków wpływa średnio 1 tys. wniosków, a ok. 50 umów jest podpisywanych.

Powody podwyżek

Ożywienie na rynku nieruchomości widać także w innych statystykach. W porównaniu z ubiegłym rokiem w największych polskich miastach spada liczba dostępnych nieruchomości w ofertach deweloperów. Z wyliczeń portalu Rynekpierwotny.pl wynika, że w dwóch największych polskich metropoliach – Warszawie i Krakowie – zasoby ofertowe skurczyły się od początku roku o ok. 30 proc.

