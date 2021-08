Szef rządu podczas wtorkowego briefingu na temat programu "Mieszkania bez wkładu własnego" powiedział, że Skarb Państwa stać na to, aby gwarantować wkład własny na zakup mieszkania dla młodych rodzin i że rodzina jest miejscem, w którym uczymy się dobra.

Reklama

"Rodzina jest najważniejszym fundamentem państwa. Jest nie tylko ostoją, ale też miejscem, w którym uczymy się dobra. Musimy chuchać i dmuchać na rodziny, które się tworzą, ale przede wszystkim mądrze wspierać te, które już istnieją. Rodziny wymagają pomocy realizowanej w ramach naszej polityki społecznej i prorodzinnej pod hasłem odwagi i rozwagi, które padło dziś podczas konsultacji z organizacjami pozarządowymi" – powiedział Morawiecki.

Program "Mieszkanie bez wkładu" wynika z Polskiego Ładu i zakłada, że Skarb Państwa będzie gwarantem kredytu hipotecznego udzielanego przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Morawiecki dodał, że łącznie z programu może skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Wysokość otrzymanego finansowania będzie zależeć od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł dla rodziny z dwojgiem dzieci, 60 tys. zł – z trojgiem dzieci i 20 tys. zł – dla każdego kolejnego.

"Program ten ma pomóc zrealizować marzenia milionów polskich rodzin i zażegnać odwieczny problem, jakim jest deficyt mieszkań. Skarb Państwa stać na to, potrzebna do tego jest wyłącznie wola polityczna i sprawne prace legislacyjne, które już zleciłem Rządowemu Centrum Legislacji. Chciałbym, aby w przeciągu paru tygodni powstał całościowy projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego dla mieszkań i małżeństw do 40. roku życia" – powiedział premier.

"Program obejmie także powiększenie mieszkania. Jak ktoś już ma małe mieszkanie i spłaca kredyt hipoteczny, a takich rodzin są przecież setki tysięcy, wtedy państwo polskie pomoże w polepszeniu standardów życia" – dodał Morawiecki.

Premier podkreślił, że podobną funkcję prorodzinną ma spełniać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W jego ramach po urodzeniu drugiego, trzeciego czy czwartego dziecka – rodzina będzie otrzymywała 12 tys. zł na każde z dzieci między 12. a 36. miesiącem życia.

"Rodzice wiedzą najlepiej, jak te pieniądze spożytkować, dlatego pozostawimy to w ich gestii. Wszystkie te projekty wprowadzamy po to, żeby było nas więcej. Robimy to dla polskich rodzin i żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z kraju oraz mieli odwagę zakładać rodziny. To będzie wielki, wielomiliardowy wkład środków rządowych uzyskanych dzięki naprawie finansów publicznych we wzmacnianie życia rodzinnego, trwałości rodzin i dobrostanu materialnego. Zrobię wszystko, co w mocy naszego rządu, żeby nadal poprawiać los polskich rodzin" – podsumował premier. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca