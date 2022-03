Szukając odpowiedniego modelu, powinniśmy uwzględnić wiele parametrów związanych z funkcjonowaniem sprzętu:

pojemność bębna,

liczbę i rodzaj dostępnych programów,

zużycie wody i zużycie energii, które określa klasa energetyczna,

efektywność prania i wirowania,

dostępne nowoczesne funkcje i udogodnienia, jak opóźniony start, możliwość dorzucania odzieży już w trakcie prania czy skuteczne pranie w niskich temperaturach.

Trochę inaczej wybiera się pralkę dla jednej osoby, dla pary albo dla licznej rodziny, która robi pranie praktycznie codziennie.

Nie bez znaczenia jest także estetyka. To, jak pralka się będzie prezentować, w dużej mierze zależy od tego, czy wybierzemy model wolnostojący, czy do zabudowy.

Jakie są zalety pralki w zabudowie?

Zabudowaną pralkę zdecydowanie łatwiej ukryć przed oczyma gości. Może pozostać niezauważona zarówno w łazience, jak i w kuchni – bo wiele osób, szczególnie w małych wnętrzach, decyduje się także na tę drugą opcję. Jeśli zamkniemy pralkę w specjalnie skonstruowanej, zabudowanej wnęce, możemy także swobodnie wykorzystać przestrzeń ponad urządzeniem, instalując tam półki albo szuflady na ręczniki, środki czystości i inne potrzebne rzeczy.

O czym pamiętać, wybierając pralkę do zabudowy?

Warto pamiętać o tym, że pralka do zabudowy, podobnie jak wolnostojąca, generuje hałas oraz drgania. Żeby nie była zbyt głośna i nie przesuwała się podczas wirowania, wielkość szafki powinna być precyzyjnie dopasowana (z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni między pralką a blatem). To oznacza najczęściej konieczność wykonania mebli na wymiar, a gdy pralka się zepsuje – zakup nowego sprzętu o identycznych wymiarach lub przeprojektowanie zabudowy.

W przypadku pralki wolnostojącej nie mamy takiego problemu. Wymieniając pralkę stojącą swobodnie, nie musimy się martwić ani o jej szerokość ani głębokość.

Pralka w zabudowie to najczęściej wybór dla małych gospodarstw domowych. Najczęściej występujące wymiary pralki do zabudowy to:

szerokość 60 cm,

głębokość ok. 55 cm

wysokość pomiędzy 80 a 83 cm.

Jeśli dysponujemy bardzo pytką wnęką do umieszczenia pralki, lepszym rozwiązaniem niż zabudowa będzie wybranie pralki wolnostojącej typu slim.

Zabudowa wydaje się natomiast dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy umieścić obok siebie dwa urządzenia – pralkę oraz suszarkę. Chcąc umieścić te sprzęty obok siebie, oczywiście, możemy skorzystać ze specjalnego łącznika, natomiast zabudowa będzie zdecydowanie bardziej estetycznym wyborem.

Pralki do zabudowy mają swoich zwolenników i przeciwników. Często jest to subiektywny wybór, analogicznie jak w przypadku zabudowywania kuchennych sprzętów AGD – takich jak lodówka czy piekarnik. Jeśli Twoim celem jest posiadanie nowoczesnego, minimalistycznego wnętrza, to właściwą decyzją będzie właśnie sprzęt w zabudowie. Duży wybór pralek do zabudowy zapewnia MediaMarkt – od takich producentów jak AEG, Amica, Beko czy Electrolux. Modele różnią się wielkością wsadu, który może wynosić od 6 kg nawet do 8 kg.