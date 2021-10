Akcję pod hasłem „Workers Lives Matter” („życie pracowników ma znaczenie”) zapoczątkowały cztery osoby przedstawiające się jako niedawni absolwenci uniwersytetów. Wezwano pracowników by dopisywali swoje stanowiska, nazwy firmy i czas pracy do listy opublikowanej na portalu GitHub.

Reklama

Jeden z pomysłodawców projektu wyraził nadzieję, że pomoże on absolwentom w wyborze miejsca pracy.

Do czwartku rano swoje informacje dopisało ponad 4 tys. osób, w tym osoby przedstawiające się jako świadczące pracę dla chińskich gigantów internetowych Alibaba, Baidu, Tencent i ByteDance. Powstały również listy dotyczące innych sektorów, w tym nieruchomości, finansów oraz firm zagranicznych.

Twórcy listy sprzeciwiają się popularnemu w Chinach modelowi „996”, w którym pracuje się od godz. 9 rano do godz. 21 przez sześć dni w tygodniu. „Mamy nadzieję, że przyczynimy się do bojkotu +996+ i popularyzacji +955+” - napisał jeden z autorów projektu, odnosząc się do systemu pracy od godz. 9 rano do godz. 17 przez pięć dni w tygodniu.

Informacje z większości wpisów na liście sugerują, że pięciodniowy tydzień pracy stał się już normą w chińskim sektorze IT, ale wielu zatrudnionych twierdzi, że pracuje 10-12 godzin dziennie.

Długie godziny pracy w chińskim sektorze technologicznym od dawna są przedmiotem gorącej dyskusji. Sprawa stała się głośna w 2019 roku, gdy pracownicy rozpoczęli podobną kampanię przeciw "996". W ostatnich miesiącach krytyka nadgodzin nasiliła się w związku z kampanią władz przeciwko firmom technologicznym, która wzięła na cel między innymi traktowanie pracowników.

W tym roku kilka wielkich chińskich koncernów, w tym właściciel TikToka ByteDance i platforma do zamawiania jedzenia Meituan ograniczyły obowiązkowe nadgodziny weekendowe. Sąd Najwyższy Chin ocenił w sierpniu model „996” jako nielegalny – przypomina Reuters. (PAP)