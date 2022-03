"My jako ministerstwo przygotowujemy przede wszystkim zmiany przepisów, które pozwolą w drugim etapie […] to wsparcie, które przygotowujemy, które w specustawie też się znajdzie, to jest związane z zabezpieczeniem, przede wszystkim otwarciem rynku pracy" - powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.

"Obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granice, mają poprzez osiągniecie tej pieczątki pozwalającej legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej, będą mieli otwarty rynek pracy" - dodała.

Poinformowała, że rozwiązania te zostały uzgodnione w porozumieniu z pracodawcami, z udziałem publicznych służb zatrudniania, "aby była bezpośrednia współpraca i aby ta pomoc w poszukiwaniu ewentualnej pracy po tym pierwszym okresie była bardzo sprawna".

W projektowanych przepisach mają znaleźć się maksymalne uproszczenie przyjmowania do pracy uchodźców. Uchodźcy z Ukrainy wjeżdżając do kraju, będą mieli prawo do pracy. Pracodawca będzie zobowiązany jedynie do powiadomienia urzędu pracy, że zatrudnia obywatela Ukrainy.

Dotychczas do Polski przybyło ponad 350 tys. uchodźców z Ukrainy w związku z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę.