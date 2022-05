Ponad 92 tyg. płatnego urlopu macierzyńskiego – tyle w 2020 r. przeciętnie otrzymywały kobiety w Rumunii. „Żaden inny kraj nie wspiera tak hojnie kobiet przed i po porodzie” – podkreśla Statista.

Drugie miejsce zajęła Estonia, która w swojej ofercie miała średnio 82 tyg. Na trzecim miejscu uplasowała się Turcja (52,7).

W środku rankingu OECD znalazły się: Austria (48,2) oraz Niemcy (42,6). Tuż za nimi jest Japonia (35,8).

Zestawienie zamykają państwa takie jak: Francja (19,0), Wielka Brytania (11,6) oraz Szwajcaria (8,2).

USA nie oferują ustawowego urlopu macierzyńskiego ani świadczeń pieniężnych po porodzie.

Co najmniej 14 tygodni – to z kolei zalecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dla rządów w kwestii ustalenia okresu urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo matki powinny mieć w tym czasie prawo do świadczeń pieniężnych w wysokości co najmniej ⅔ przeciętnej pensji.

Z szacunków organizacji wynika jednak, iż tylko 35 proc. ankietowanych państw* przestrzega zalecenia ILO. Statista zaznacza, iż nawet w przypadku krajów, gdzie istnieją przepisy, ich skuteczne wdrożenie nie jest gwarantowane. Problem dotyczy szczególnie regionów rozwijających się – takich jak Azja, Afryka oraz Ameryka Łacińska.

*Wśród ankietowanych znalazło się 185 państw.

