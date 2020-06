"Częściowo wynika to, oczywiście, z tego, że cięcia kadrowe już się odbyły. Ale spodziewaliśmy się, że trend redukcji zatrudnienia będzie kontynuowany co najmniej w tym samym stopniu, co w pierwszej fali badania. Tymczasem wyniki naszego najnowszego sondażu wskazują, że teraz powinno być już tylko lepiej. Pomogła tarcza antykryzysowa oraz przemyślane gospodarowanie pracownikami. Nawet jeśli część osób musiała się pogodzić z obniżką wynagrodzeń lub skróceniem czasu pracy, to finalnie firmy obroniły miejsca pracy" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Spośród firm, które planują rekrutację nowych pracowników, 76,3% chce zwiększyć zatrudnienie w przedziale do 25% załogi. Poprzednio w ten sposób odpowiedziało 65,5% badanych. Miesiąc temu blisko 24,1% małych i średnich przedsiębiorców pytanych, o ile zwiększą zatrudnienie w najbliższych trzech miesiącach, odpowiadało "nie wiem". Aktualnie odsetek ten zmalał do 7,9%

KRD podkreśla jednak, że nadal są przedsiębiorstwa, które są zmuszone zredukować zatrudnienie w najbliższych trzech miesiącach. Jednak w czerwcu wskazało tak zaledwie 8,7% badanych (wobec 25,8% miesiąc wcześniej). Natomiast aż 82,8% deklaruje, że nie zamierza zwalniać pracowników, z czego 41,9% podkreśla to zdecydowanie.