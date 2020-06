"Sytuacja na rynku pracy - ja uważam - że jest dobra, bo mamy 6-procentowe bezrobocie w środku największej recesji blisko od 100 lat. Oczywiście, niedobrze jest, gdy ktokolwiek traci pracę, ale patrząc z perspektywy całej gospodarki, to ta sytuacja jest stabilna i nawet ten wzrost bezrobocia - jestem przekonany - będzie tymczasowy" - powiedział Borys w trakcie konferencji konferencja "Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19" w Warszawie.



Wczoraj wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6% na koniec maja to wskaźnik niższy niż wskazywały założenia rządu. Jednocześnie podtrzymała oczekiwania dotyczące tego wskaźnika na koniec br. na poziomie 7-8%. Poprzednie prognozy wskazywały, że bezrobocie na koniec roku może wzrosnąć do 10%.



Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2020 r. wyniosła 6%, czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec danych z kwietnia br. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2020 r. wyniosła 1 011,7 tys. wobec 965,8 tys. miesiąc wcześniej.