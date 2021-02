Gdy w zeszłym roku wiele osób zaczęło pracować w domu za pośrednictwem internetu, obserwowane wydłużenie dnia pracy stało się nową normą w wielu krajach. Zjawisko to nie jest pozytywne, ponieważ zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest bardzo ważne dla psychiki zatrudnionego. Powody wydłużenia dnia pracy mogą być różne. Jednym z nich mogą być natrętni szefowie, którzy uważają, że praca zdalna zobowiązuje pracownika do ciągłej gotowości. Jest też spora grupa pracowników, którzy nie potrafią odpowiednio skupić się w domu, przez co wykonanie obowiązków zajmuje im więcej czasu.

Według danych dostawcy usług wirtualnej prywatnej sieci NordVPN Teams, liczba godzin, przez które ludzie są zalogowani pracownicy w większości państw wzrosła. Spadek do poziomu sprzed pandemii odnotowano tylko w Belgii, Danii, Francji i Hiszpanii. Natomiast w Wielkiej Brytanii, Austrii, Kanadzie i USA odnotowano wzrost o 2,5 godziny w stosunku do przeciętnego dnia sprzed pandemii.