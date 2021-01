Zdaniem ekspertów jest to jedno z najbardziej mylnych przekonań dotyczących pracy. Wprawdzie rok 2020 gwałtownie zmienił naszą rzeczywistość, ale w nadchodzących miesiącach nie powinniśmy lekceważyć zdobytej w ten sposób wiedzy na swój temat radzi Tracy Timm, coach kariery i doradca zawodowy.

„(Pomyśl o tym - przyp. red.) czego nauczyłeś się z tego masowego zamętu… i jak to możesz zastosować w życiu, by popchnąć swoją karierę do przodu” – tłumaczy Timm. Być może zrozumiałeś, że najlepiej działasz pracując w grupie. Dużo interakcji ze współpracownikami i burze mózgów stymulują cię do bardziej twórczego myślenia i działania. Albo odkryłeś, że wolisz ciszę i spokój, a najbardziej produktywny jesteś, przebywając samemu w domu.

„Ustal priorytety. Chodzi o to, czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym i osiągnąć równowagę w życiu zawodowym” - radzi Timm.

Oto sześć obszarów, na których powinniśmy się skupić, planując dalsze kroki zawodowe w 2021 roku.

Marz w skali makro, planuj w skali mikro

Odwaga w myśleniu o tym, co się chce osiągnąć w nowym roku pomaga dostrzec wszystkie szanse i okazje. Ważne jest, by potem jeden wielki cel podzielić na mniejsze kroki. Zdaniem amerykańskiej trenerki kadry zarządzającej i rozwoju osobistego Peggy Caruso, najważniejsze jest robienie małych kroków. Każde zrealizowane zadanie przybliży nas do upragnionego celu, a satysfakcja z osiągnięcia nawet niewielkiego sukcesu będzie najlepszą motywacją do podjęcia dalszych wysiłków.

Jeśli więc chcesz w tym roku awansować dokładnie zaplanuj swoją drogę do nowego stanowiska. Możesz na przykład poprowadzić dwa nowe projekty albo pozyskać grupę nowych klientów do końca drugiego kwartału, proponuje Kathryn Vasel z CNN Busines.

Znajdź sobie mentora

„To nie musi być ktoś, kogo znasz” - uważa Caruso. „Określ, co chcesz osiągnąć i zastanów się kim jest osoba, która tego dokonała?” Gdy już znajdziesz swojego przewodnika, zaproś go na rozmowę, w której szczegółowo opiszesz, co cię w nim zafascynowało, czego szukasz i jakie masz plany na przyszłość.

Mentor pomoże przyjrzeć się sytuacji z innej perspektywy, wesprze w poszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktów i podniesie na duchu, gdy sprawy nie będą szły po twojej myśli.

Ożyw swoją sieć kontaktów

Masowe lockdowny i ograniczenia w podróżach spowodowały, że powszechne do niedawna sposoby rozszerzania sieci zawodowej - takie jak konferencje, wydarzenia branżowe i targi - zniknęły. Jak znaleźć się w nowej sytuacji?

Obecnie wszystkie wydarzenia odbywają się wirtualnie. Warto śledzić strony internetowe organizacji branżowych i stowarzyszeń absolwentów. Na nich publikowane są na bieżąco informacje na temat organizowanych spotkań online. Danych na ten temat można również szukać na portalach poświęconych pracy takich jak LinkedIn, Golden Line czy grupy na Facebooku.

Przedstawienie się w wirtualu może okazać się najtrudniejszą częścią zadania. Dlatego Caruso zaleca aby zawczasu przygotować sobie 30 sekundową wypowiedź na temat tego czym się zajmujesz zawodowo. Ważne, żeby po przedstawieniu siebie zapytać o to czym zajmuje się twój rozmówca – wbrew pozorom każdy lubi mówić o sobie.

Rozbudowa sieci jest równie ważna jak dbanie o już istniejącej kontakty. Dobre relacje z naszymi współpracownikami wspierają produktywności, zaangażowanie i ogólną satysfakcję z pracy. Jednak brak możliwości regularnego osobistego kontaktu może osłabić te relacje. Nawet krótka rozmowa z dawno niewidzianym kolegą na tematy zupełnie niezwiązane z pracą może pomóc wzmocnić te więzi.

Nie od dziś wiadomo, że marketing szeptany przydaje się nie tylko w sprzedaży, ale również w czasie poszukiwania nowej pracy. Dlatego eksperci od rynku pracy zachęcają do odświeżania i podtrzymywania sieci kontaktów zarówno zawodowych jak i prywatnych. Satysfakcja z kontaktów z ludźmi przełoży się pozytywnie na naszą kondycję psychiczną, dzięki czemu łatwiej będziemy sobie radzić z nieuniknionymi porażkami.

Zdobądź nowe kompetencje

Nowymi umiejętnościami można pochwalić się w CV. Ale uczenie się może być również dobrym sposobem na poradzenie sobie z problemami związanymi z covidowymi obostrzeniami.

Przymusowa kwarantanna przyspieszyła rozwój sektora oferującego kursy online. Wiele z nich może pomóc w rozwoju kariery. Przez Internet nauczysz się programowania, języków obcych, czy skutecznej komunikacji. Większość z nich jest płatna, ale jeśli się dobrze poszuka to okaże się, że można znaleźć też darmowe oferty. Jednym z miejsc, w którym je znajdziemy jest portal parp.gov.pl. Warto również poszukać w social mediach stron, które agregują podobne informacje.

Zostań liderem

Kluczem do pokazania swoich możliwości i talentów przywódczych jest proaktywność.

„Skontaktuj się z członkami zespołu, aby zobaczyć, jakiego wsparcia potrzebują i aktywnie działaj na rzecz rozwiązania problemów.” - sugeruje Timm.

Przeanalizuj perspektywy rozwojowe firmy, określ słabe punkty i przedstaw propozycje rozwiązania tych problemów. Zaproponuj, że staniesz na czele grupy odpowiedzialnej za wprowadzenie zmian, sugeruje Clark. Wykazanie się powyższą umiejętnością jest także oznaką przywództwa.

Oddziel życie zawodowe od prywatnego

Kiedy pracujesz z domu równowaga między tym co służbowe a tym co prywatne zaciera się. A to może szybko doprowadzić do wypalenia. Przed tym ochronić może ustalenie z samym sobą i całym otoczeniem nowych, przejrzystych zasad funkcjonowania w tej sytuacji.

Kiedy jesteś „w biurze” to jesteś w nim na 100 proc. Ale kiedy je opuszczasz „udawaj, że wracasz do domu i zaproś się na kolację. Odłóż telefon, odłącz się od pracy i pamiętaj, że rodzina potrzebuje zdrowego posiłku, aby porozmawiać.” – radzi Caruso.

Autor: Kathryn Vasel