Brak rąk do pracy we Włoszech to problem różnych sektorów, ale coraz bardziej rozszerza się na rolnictwo - wynika z przedstawionych danych.

Prezes związku Coldiretti Ettore Prandini zaapelował w piątek do rządu w Rzymie o szybkie umożliwienie legalnego przyjazdu imigrantów do pracy w gospodarstwach rolnych. Tak odniósł się do zapowiedzianego dzień wcześniej przez premier Giorgię Meloni powrotu do wydawania dekretów regulujących napływ imigrantów do pracy we Włoszech.

Rolnicza organizacja przypomniała statystyki, według których jedną czwartą owoców w kraju zbierają cudzoziemcy. Zaznaczyła zarazem, że w wielu przypadkach pracujący imigranci są dobrze zintegrowaną społecznością. Wspomniane prace dotyczą zbiorów truskawek w rejonie Werony, jabłek w Trydencie, brzoskwiń i gruszek w Emilii-Romanii czy cytrusów na południu.