Z badania wynika również, że 6,6 proc. badanych zarabia poniżej 1 tys. zł. W przedziale 4-5 tys. wynagrodzenie otrzymuje 9,1 proc. żaków, a 6-7 tys. - niecały 1 proc. Na pytanie o zarobki nie chciało udzielić odpowiedzi ponad 17 proc. studentów.

Widać profesjonalizację pracy studenckiej

Jak podano w komunikacie z badań, najwięcej dobrze zarabiających studentów odnotowano w Bydgoszczy i Toruniu. Z kolei na drugim biegunie znalazło się Trójmiasto, w którym w 2023 r. wykazano największy odsetek studentów zarabiających poniżej tysiąca złotych netto.

"Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić" – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera - płatnych staży dla studentów i absolwentów.

Z badania wynika również, że wzrosła grupa studentów zarabiających poniżej dwóch tysięcy złotych na rękę – to prawie co czwarty z nich (w zeszłym roku – co piąty). Jednocześnie ponad pięciokrotny wzrost odnotowano wśród żaków, których wynagrodzenie przekracza 7 tys. złotych na rękę.

W podsumowaniu badania podano, że mediana obecnych zarobków netto znajduje się w przedziale 3001-4000 zł. Wynagrodzenie w tym przedziale otrzymuje co piąty pracujący student (19 proc.). Podobne odsetki wskazały na zarobki w przedziale 1001-2000 zł (18 proc.) oraz 2001-3000 zł (19 proc.).

Optymalne zarobki? Przynajmniej 5000 zł na rękę

Studentów zapytano też o to, ile chcieliby zarabiać "na rękę". Z raportu wynika, że mediana preferowanych obecnie zarobków sięga 5001-6000 zł netto.

"Wysokość wynagrodzenia uważana za optymalną za rok wynosi między 6001 a 7000 zł, za trzy lata 9001-10 000 zł, a za 10 lat – powyżej 10 000 zł netto. W porównaniu z poprzednim badaniem wszystkie te wartości wzrosły. Dla bliższej perspektywy czasowej przesunęły się o ok. 1000 zł, a dla późniejszych okresów nawet o 2000 zł" - czytamy w raporcie z badania.

W ramach badania od 15 do 28 marca br. wykonano 800 ankiet ze studentami z 12 miast. Przeprowadzono je w formie wywiadów on–line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Respondentami byli studenci różnych kierunków i lat studiów. W badaniu wzięła udział zbliżona liczba kobiet i mężczyzn. 74,9 badanych studiowało stacjonarnie, 25,1 proc. - niestacjonarnie.

Jak wskazano, większość badanych studentów (75 proc.) studiuje w trybie stacjonarnym. Niemal 40 proc. respondentów (38 proc.) studiuje na pierwszym roku. Co piąty jest studentem drugiego roku. Blisko 53 proc. badanych pracuje w oparciu o umowę zlecenia, ponad 17 proc. posiada umowę na czas określony, prawie 22 proc. - na czas nieokreślony.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski