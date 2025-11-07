Indeks cen mieszkań

Ilustrujący zmianę cen indeks urban.one, opracowywany przez Cenatorium dla „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl, urósł we wrześniu w skali kraju o 0,45 pkt w porównaniu z sierpniem i sięgnął 117,52 pkt - informuje dziennik.

Jak zaznacza „PB”, wzrost zarejestrowano także w Warszawie (o 0,38 pkt) i pozostałych metropoliach (o 0,71 pkt). W górę - o 0,41 pkt - poszedł również w górę wskaźnik dla cen działek budowlanych.

Liczba mieszkań w ofercie jest nadal bardzo wysoka

Gazeta zaznacza również powołując się na Otodom, że we wrześniu deweloperzy zakontraktowali na siedmiu największych rynkach 4,4 tys. lokali. To o jedną czwartą więcej niż w sierpniu. W październiku zakontraktowały one 4 tys. mieszkań. Choć jest to wynik o 9 proc. niższy od wrześniowego, to aż o 27 proc. lepszy niż rok temu. Według analizy Otodomu liczba mieszkań w ofercie jest nadal bardzo wysoka. Na siedmiu największych rynkach sięga aż 62,1 tys. lokali. Po doliczeniu mieszkań zarezerwowanych, a więc takich, które w momencie zakończenia badania nie były ani sprzedane, ani dostępne w ofercie, potencjalny nabywca ma do wyboru ponad 68,5 tys. nieruchomości - czytamy w "PB".