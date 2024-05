Z informacji podanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), na podstawie badań Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), wynika, że od stycznia do kwietnia 2024 r. 57 proc. przedsiębiorstw w Polsce podniosło wynagrodzenia swoim pracownikom. Wśród firm, które już podwyższyły wynagrodzenia od stycznia do kwietnia 2024 r., 45 proc. planuje kontynuować podwyżki jeszcze w tym roku, a niemal co czwarte (24 proc.) przedsiębiorstwo, które dotychczas nie podnosiło płac, ma zamiar zwiększyć je do końca roku. W rezultacie. wzrost wynagrodzeń pracowników (zrealizowany lub planowany w 2024 r.) dotyczy 67 proc. badanych przedsiębiorstw.

Przeciętne wynagrodzenie

W kwietniu 2024 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło r/r o 11,3 proc. i wynosiło 8271,99 PLN. W trzynastu sektorach PKD (na piętnaście) w kwietniu 2024 r. przeciętne wynagrodzenie było wyższe niż rok temu. Największy wzrost wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się budownictwem (o 17,1 proc.). W kwietniu 2024 r. przeciętne wynagrodzenie spadło nominalnie m/m o 1,6 pkt. proc., co wynikało z większej skali wypłat (nagród, premii itp.) w marcu. Jednocześnie wynagrodzenia w kwietniu wzrosły o 6,5 proc. w porównaniu do stycznia 2024 r - poinformował PIE, powołując się na dane GUS.

"Podwyżki były częściej realizowane przez średnie i duże firmy (odpowiednio 64 proc. i 62 proc.) niż przez mikroprzedsiębiorstwa, wśród których 51 proc. zdecydowało się na zwiększenie płac. W przekroju branżowym szczególnie aktywne w podnoszeniu wynagrodzeń były przedsiębiorstwa handlowe (61 proc.) oraz produkcyjne (60 proc.) W branży TSL (transport, spedycja, logistyka - PAP) blisko połowa firm (49 proc.) również zadeklarowała podniesienie poziomu wynagrodzeń swoim pracownikom" - wskazał PIE.

Plany podnoszenia wynagrodzeń jeszcze w 2024 r. ma 36 proc. przedsiębiorstw. Wyniki badania PIE potwierdzają dane z Szybkiego monitoringu NBP, zgodnie z którymi w II kwartale br. 37 proc. przedsiębiorstw planuje podwyżki płac. Szczególnie aktywne w tym działaniu będą duże firmy, z których ponad połowa (54 proc.) planuje podniesienie wynagrodzeń swoim pracownikom. Mikro- i średnie przedsiębiorstwa rzadziej mają takie zamiary (odpowiednio 32 proc. i 33 proc.). Podwyżki płac w br. częściej deklarują firmy budowlane (39 proc.), natomiast rzadziej przedsiębiorstwa z branży TSL (32 proc.) - podał instytut.

Z analizy PIE wynika, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekłada się na znaczący wzrost realnej wartości nabywczej pensji. Zwiększenie płac przyczynia się do poszerzenia możliwości nabywczych konsumentów oraz przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Dwucyfrowe tempo wzrostu wynagrodzeń utrzymuje się od ponad dwóch lat, co wraz z deklaracjami przedsiębiorców o planowanych podwyżkach sugeruje, że poziom wynagrodzeń będzie nadal wzrastał.(PAP)